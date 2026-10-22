आज का मकर राशिफल (22 अक्टूबर): नाराजगी में पैसों से जुड़ा वादा नहीं करें, निर्णयों में बनाए संतुलन
Makar rashi rashifal aaj ka: आज मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर, लव लाइफ और सेहत में किस तरह के बदलाव होंगे, पढ़ें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरवनाल का मकर राशि का भविष्यफल।
मकर राशि राशिफल भविष्यफल: 22 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा। बोलचाल, परिवार की अपेक्षाएं और रोजमर्रा के खर्च मुख्य ध्यान मांगेंगे। अपनी बात स्पष्ट रखना उपयोगी है, लेकिन कठोर शब्द जरूरी बात का असर घटा सकते हैं। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत और साझा आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच साफ सीमाएं रखने को कहती है। कुछ नया करने का विचार आए तो पहले उपलब्ध साधन देखें। दिन को अपने आप समृद्ध मानने के बजाय छोटे निर्णयों में संतुलन बनाए रखना ज्यादा उपयोगी होगा।
आज का मकर लव राशिफल
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। कौशल, निरंतर प्रयास और जिम्मेदार संवाद में सुधार की गुंजाइश है। हर काम में रुकावट मानकर पीछे हटना जरूरी नहीं। अधूरा प्रस्ताव पूरा करना या पहले सीखी तकनीक का दोबारा अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। बुध तुला राशि के दसवें भाव में हैं। काम की रिपोर्ट, पत्राचार और जरूरी बातचीत में स्पष्ट भाषा रखने पर ध्यान दें। यदि किसी नई जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो संसाधन और समयसीमा पूछें। विद्यार्थियों को उत्तर का ढांचा बनाकर लिखने और गलतियों की अलग सूची रखने से लाभ हो सकता है। छोटी यात्रा काम से जुड़ी हो तो उद्देश्य और जरूरी कागज पहले जांचें। सहकर्मी से मतभेद में व्यक्ति की क्षमता पर टिप्पणी करने के बजाय काम की आवश्यकता समझाएं।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
पैसों की स्थिति समझने के लिए उपलब्ध रकम और आने वाली रकम अलग लिखें। किसी सदस्य की जरूरत पूरी करने से पहले अपने आवश्यक भुगतान सुरक्षित रखें। गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। सोचकर किए गए समझौते और पारदर्शी बातचीत के लिए गुंजाइश है, लेकिन साझेदारी को जोखिम रहित न मानें। कारोबार में भुगतान, जिम्मेदारी और काम पूरा होने की शर्तें लिखित रखें। वाहन या कोई महंगी वस्तु खरीदनी हो तो केवल तारीख के आधार पर हां या ना न करें। उपयोग, कुल लागत और वित्तीय क्षमता जांचें। किसी परिचित के कहने पर साझा रकम आगे देने से पहले दूसरे संबंधित व्यक्ति की अनुमति लें।
आज का मकर लव राशिफल
परिवार में आपकी बात सुनी जाए, यह इच्छा स्वाभाविक है, मगर बातचीत को अंतिम निर्णय सुनाने का रूप न दें। मंगल कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। मतभेद के दौरान प्रतिक्रिया धीमी रखना उपयोगी होगा। इसे झगड़ा होने की निश्चित सूचना न समझें। साथी से आर्थिक या घरेलू विषय पर बात करनी हो तो एक मुद्दा चुनें और उसका व्यावहारिक समाधान पूछें। नए परिचय में जल्दी वादा करने के बजाय एक दूसरे की प्राथमिकताएं समझें। परिवार के किसी सदस्य की मांग पूरी न कर सकें तो कारण और अपनी सीमा स्पष्ट बताएं। बच्चों या बड़ों के सामने निजी मतभेद का विस्तार करने से बचें।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
काम और बातचीत की व्यस्तता में भोजन का क्रम बिगड़ने न दें। जल्दी खाते समय ध्यान कहीं और हो तो थोड़ा रुककर आराम से खाएं। बैठने की मुद्रा, नियमित चलना और पर्याप्त आराम सामान्य देखभाल के उपयोगी हिस्से रहेंगे। किसी अभ्यास में प्रगति धीमी लगे तो तुरंत उसकी तीव्रता बढ़ाना जरूरी नहीं है। शरीर की मौजूदा क्षमता के अनुसार चलें। यदि यात्रा करनी है तो भोजन, पानी और जरूरी दवाओं की व्यवस्था पहले करें। किसी लक्षण के बारे में इंटरनेट की अधूरी जानकारी से निष्कर्ष न निकालें। तकलीफ बनी रहे या बढ़े तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जरूरी बातचीत से पहले अपनी मांग और स्वीकार्य विकल्प लिखें। परिवार के खर्च में प्राथमिकता तय करें। काम या पढ़ाई में एक कौशल चुनकर उसका केंद्रित अभ्यास करें और सुधार की जगह पहचानें।
क्या न करें
नाराजगी में पैसों या रिश्ते से जुड़ा अंतिम वादा न करें। साझा खाते की रकम को पूरी तरह अपनी उपलब्ध बचत न मानें। किसी की छोटी भूल पर पुरानी शिकायतें जोड़कर बात न बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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