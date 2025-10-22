Hindustan Hindi News
Today Capricorn Horoscope 22 October 2025 Aaj ka makar rashi rashifal future predictions
मकर राशिफल 22 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, आर्थिक बजट का करें रिव्यू

मकर राशिफल 22 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, आर्थिक बजट का करें रिव्यू

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 22 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Wed, 22 Oct 2025 05:55 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Capricorn Horoscope Today 22 October 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका दृढ़ संकल्प आपको जरूरी टास्कों को पूरा करने के साथ-साथ रिलेशनशिप में गर्माहट बनाए रखने में भी मदद करेगा। धैर्य रखें और रूटीन को फॉलो करें। छोटे-छोटे बदलावों को अपनाएं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें। सफलता लगातार कोशिश, स्पष्ट प्लानिंग और वर्कप्लेस और फैमिली दोनों में दूसरों के साथ ईमानदार बातचीत से मिलती है। और छोटी-छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें।

मकर लव राशिफल- आज आपका स्थिर स्वभाव आपको अपने पार्टनर या क्रश के साथ और भी गहराई से जुड़ने में मदद करेगा। दयालुता के छोटे-छोटे काम आज मायने रखते हैं, जैसे सुनना और प्लानिंग शेयर करना या मदद का ऑफर करना। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंड्स से या अपनी पसंद की शांत एक्टिविटी के जरिए लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदार शब्द गर्मजोशी और भरोसा लाएंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और फीलिंग्स को स्वाभाविक रूप से शुरू होने दें।

मकर करियर राशिफल- आपकी सावधानी से बनाई गई प्लानिंग आज वर्कप्लेस पर फलदायी साबित होंगी। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें और ग्रोथ पर नजर रखने के लिए स्पष्ट लिस्ट बनाएं। कलीग आपके शांत रवैये पर ध्यान देंगे, जहां हो सके, मदद का ऑफर करें। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसलिए बिना किसी डर के लगातार चैलेंज का सामना करें। मीटिंग में स्पष्ट रूप से बोलें और अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो सवाल पूछें। अभी के छोटे-छोटे सुधार आगे चलकर बड़े रिवार्ड की ओर ले जाते हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- प्रैक्टिकल ऑप्शन आज ही आपकी बचत की रक्षा करते हैं। बजट का रिव्यू करें और आने वाले पेमेंट को चेक करें और भले ही आकर्षक प्रपोजल लगें, जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। समय के साथ छोटी-छोटी लागतों में कटौती होती है, इसलिए जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें और बेकार की खरीदारी टाल दें। अगर आप निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं, तो स्थिर ऑप्शन चुनें और भरोसेमंद सलाहकारों से सलाह लें। एक सतर्कता से भरा प्लान अभी एक क्लियर आर्थिक मार्ग बनाता है और तनाव कम करता है, साथ ही भविष्य के लक्ष्यों और फैमिली जरूरतों को पूरा करता है और बचत करता है।

मकर सेहत राशिफल- आपकी एनर्जी स्थिर है, लेकिन आराम अभी जरूरी है। रेगुलर समय पर सोने और कामों के बीच थोड़ी-थोड़ी सैर करने जैसी सिंपल रूटीन फॉलो करें। पानी पिएं, हल्की स्ट्रेचिंग करें और दिमाग को शांत करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। देर रात भारी या मसालेदार भोजन करने से बचें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो धीमी सांसें लेने या शांत म्यूजिक सुनने की कोशिश करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
