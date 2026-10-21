आज का मकर राशिफल (21 अक्टूबर): निर्णय में स्पष्टता रखें, जल्दबाजी नहीं, निवेश की अच्छी है इच्छा
Aaj ka makar rashifal Today: आज मकर राशि वालों को करियर में ग्रोथ, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और प्रेम-संबंधों में कैसे परिणाम मिलेंगे। पढ़ें आज का मकर राशि राशिफल।
Today Makar rashi rashifal: अपनी प्राथमिकताओं और परिवार की जरूरतों को एक साथ देखने का दिन है। जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी योजना साफ करने और मन की स्थिति पहचानने में यह चरण उपयोगी हो सकता है। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में आ जाएगा। उसके बाद बोलचाल, खर्च और परिवार की अपेक्षाओं पर अधिक ध्यान देना होगा। आपकी बात प्रभावी हो सकती है, लेकिन सामने वाले की परिस्थिति सुने बिना निष्कर्ष न दें। बचत या निवेश की इच्छा अच्छी है, फिर भी हर उपलब्ध अवसर को उपयुक्त मानना जरूरी नहीं। निर्णय में स्पष्टता रखें, जल्दबाजी नहीं।
मकर राशि का आज करियर राशिफल
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। यह स्थिति लगातार प्रयास, कौशल सुधार और जिम्मेदार संवाद के लिए उपयोगी हो सकती है। हर काम में रुकावट मानकर न चलें। अधूरी प्रस्तुति, आवेदन या प्रशिक्षण को क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। तुला राशि के दसवें भाव में बुध काम की बात स्पष्ट रखने का उपयोगी संदर्भ देते हैं। वहीं स्वराशि के वक्री शुक्र पेशेवर प्रस्तुति, पुराने प्रस्ताव या काम से मिलने वाली संतुष्टि की समीक्षा की ओर ध्यान दिलाते हैं। केवल आकर्षक रूप देने के बजाय उपयोगिता जांचें। विद्यार्थी उत्तर लिखकर अभ्यास करें और गलती की वजह पहचानें। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने का विचार हो तो उसकी रुचि और सहजता देखें। व्यवसाय में समझौते की कोशिश संभव है, लेकिन दूसरे पक्ष की सहमति और लिखित शर्तें जरूरी रहेंगी।
मकर राशि टुडे आर्थिक राशिफल
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी जमा राशि और साझा आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच स्पष्टता मांगती है। खाते में दिख रही पूरी रकम खर्च या निवेश के लिए उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं। उसमें आने वाले बिलों का हिस्सा अलग करें। परिवार में बड़ी खरीद की चर्चा हो तो उपयोग, रखरखाव और भुगतान का बोझ साथ देखें। किसी की प्रभावशाली बात के आधार पर बचत की योजना न बदलें। उधार देना हो तो अपनी जरूरत सुरक्षित रखने के बाद ही निर्णय लें। पुराने भुगतान या दावे का हिसाब जांचना आज नया जोखिम लेने से अधिक उपयोगी हो सकता है।
मकर राशि आज लव लाइफ राशिफल
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। आपसी समझ और सोचकर किए गए समझौते के लिए गुंजाइश है, लेकिन इससे रिश्ते का हर दबाव समाप्त नहीं हो जाता। इसी राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति वाले मंगल हैं, इसलिए बातचीत जीतने की कोशिश छोड़कर विषय समझना बेहतर होगा। साथी से आर्थिक या पारिवारिक निर्णय साझा करें, तैयार निर्णय की केवल सूचना न दें। यदि किसी रिश्तेदार से मतभेद है तो सामान्य संपर्क की छोटी शुरुआत की जा सकती है। सामने वाला तुरंत सहज न हो तो उसे स्थान दें। नया परिचय हो तो मधुर बोलचाल के साथ व्यवहार की निरंतरता भी देखें। केवल आकर्षक वादों पर भरोसा न टिकाएं।
मकर राशि सेहत राशिफल
अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, लेकिन शरीर को लगातार काम करने की मशीन न समझें। यदि अधिक बोलना, बैठना या यात्रा करना पड़ता है तो उसके बीच छोटे विराम रखें। भोजन के समय काम की चर्चा कम करना और आराम से खाना उपयोगी रहेगा। चिंता में बार बार हिसाब देखने से कोई नया समाधान न मिल रहा हो तो कुछ देर उसे अलग रख दें। नींद पूरी करने के लिए अपनी दिनचर्या में वास्तविक स्थान बनाएं। पहले से बताई गई चिकित्सकीय सलाह का पालन करें और किसी नई परेशानी में अनुमान से उपचार न चुनें। गतिविधि बढ़ानी हो तो अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार बढ़ाएं।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
किसी जरूरी समझौते से पहले अपनी अपेक्षा और स्वीकार्य सीमा अलग लिखें। परिवार की खरीद या बचत पर चर्चा में सभी प्रभावित लोगों की बात सुनें। एक उपयोगी कौशल का अभ्यास अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करें।
क्या न करें
अपनी बात मनवाने के लिए भावनात्मक दबाव या तेज आवाज का सहारा न लें। भविष्य की संभावित आय को वर्तमान बचत न मानें और किसी विवाद के समाधान को लिखित पुष्टि के बिना अंतिम न समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र