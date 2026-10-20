मकर राशिफल (20 अक्टूबर 2026): किसी को इंप्रेस करने के लिए न खरीदें महंगा सामान, कुछ देर शांत बैठें
Aaj ka makar rashifal Today: आज मकर राशि वालों को करियर ग्रोथ मिलेगी या कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जानें मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, सेहत और करियर।
अपनी पसंद और अपनी गति को समझने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मूड, ऊर्जा और व्यक्तिगत फैसले दिन की दिशा तय करेंगे। सुबह दूसरों की मांगों से पहले देखें कि आपको किन कामों के लिए तैयार होना है। साफ तैयारी से परिवार या किसी छोटी सामाजिक मुलाकात में सहज रहेंगे। लोग आपकी बात सुन सकते हैं, इसलिए बातचीत में विनम्रता के साथ स्पष्टता रखें। हर सुझाव को अपनी जिम्मेदारी मान लेने की जरूरत नहीं है। प्रयास के क्षेत्र में शनि मीन राशि के तीसरे भाव में हैं। उनका प्रभाव किसी जरूरी आवेदन, संदेश या छोटी यात्रा के लिए पहले तैयारी पूरी करने और फिर कदम उठाने की जिम्मेदारी बताता है। दोपहर में खरीदारी का मन बदल जाए तो उसे नुकसान न समझें। घर पर रुककर अपना काम पूरा करना भी उपयोगी चुनाव हो सकता है। शाम को अपने लिए थोड़ी जगह रखें। परिवार की खुशी में शामिल हों, लेकिन थकान छिपाने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम न जोड़ें।
आज का मकर लव राशिफल
साथी घरेलू बात में सहयोग दे सकता है, खासकर जब आप अपनी अपेक्षा साफ बताएंगे। साझेदारी में गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में हैं। उनका प्रभाव किसी मतभेद पर पहले साझा लक्ष्य पहचानने और फिर दोनों के सुझाव सुनने की समझ देता है। परिवार के कार्यक्रम में यह तय कर सकते हैं कि किसे कौन सा काम सहज लगेगा। आपकी बात में आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन बातचीत को केवल अपनी पसंद तक सीमित न रखें। अकेले पाठकों को किसी परिचित से अच्छा संवाद मिल सकता है। सामने वाले की गति का सम्मान करें। पुरानी नाराजगी हो तो सार्वजनिक जगह पर चर्चा करने के बजाय शांत समय चुनें। छोटी तारीफ रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकती है।
मकर राशि आज का शिक्षा और करियर
ध्यान अपनी कार्यशैली पर रखने से पढ़ाई और काम दोनों में सुधार की गुंजाइश बनेगी। किसी कठिन काम से पहले यह पहचानें कि आपको जानकारी चाहिए, अभ्यास चाहिए या सिर्फ शांत समय। विद्यार्थियों को लिखकर अभ्यास करने से तैयारी का सही अंदाजा मिलेगा। अच्छी शुरुआत के बाद लगातार लंबा बैठने के बजाय छोटे विराम रखें। ऑफिस में अपनी राय रखने का मौका मिले तो मुद्दे पर टिके रहें। निजी असंतोष को काम की चर्चा में जोड़ने से बात भटक सकती है। सहकर्मी की मदद स्वीकार करने से आपकी भूमिका कम नहीं होती। किसी प्रस्तुति या रिपोर्ट में भाषा सरल रखें। जो हिस्सा अधूरा है, उसे साफ बताना बेहतर होगा। दिन के अंत में अगले कदम की छोटी सूची बना लें।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
पैसों में राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में उपलब्ध रकम देखकर सहज होने से पहले साझा बिल या लंबित कटौती का हिसाब देखना उपयोगी रहेगा। अलग अलग जगह से भुगतान की सूचना मिले तो खाते में पुष्टि करें। केवल संदेश देखकर खरीद तय न करें। खरीदारी टालने का निर्णय बजट को राहत दे सकता है। परिवार की छोटी खुशी पर खर्च करें तो अपनी सीमा बनाए रखें। किसी को प्रभावित करने के लिए महंगा सामान लेना जरूरी नहीं है। रसीदें संभालकर रखें।
मकर राशि आज का स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर की सामान्य थकान और मन की ऊब में फर्क पहचानना उपयोगी रहेगा। आराम चाहिए तो थोड़ी देर शांत बैठें। केवल ऊब हो तो हल्की सैर या जगह बदलना मदद कर सकता है। स्क्रीन पर लगातार काम करते समय बीच बीच में नजर हटाएं और बैठने की मुद्रा बदलें। भोजन के बीच बहुत लंबा अंतर न रखें। किसी कार्यक्रम में देर तक रुकना जरूरी न हो तो अपनी सुविधा से लौटें। रात में अगले दिन की तैयारी सीमित रखें, ताकि आराम का समय कम न हो।
आज की सलाह:
अपनी गति चुनें और दूसरों की खुशी में अपनी सुविधा भी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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