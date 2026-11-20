आज का मकर राशिफल 20 नवंबर: राहु धन से जुड़े विषयों में बढ़ाएगा भूख और बेचैनी, लक्ष्य मांगेगा मेहनत
makar rashifal today: मकर राशि वालों के लिए अतिरिक्त मेहनत से सफलता के योग हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। नए उद्यम में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है।
किसी लक्ष्य के लिए अपनी कोशिश बढ़ाने का फैसला आज काम को आगे ले जाएगा। दिन मेहनत मांगने वाला रहेगा। केवल रोज जितना प्रयास करने से संतोष नहीं होगा और किसी हिस्से पर अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। साहस बना रहेगा। अपनी पहल पर भरोसा करके आगे बढ़ने से काम में सफलता के योग हैं। छोटे भाई या बहन के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनसे मदद मिलने की संभावना है। घर में जीवनसाथी के साथ तालमेल रहेगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग भी हैं। प्रेम संबंध में खुशी होगी। आज मेहनत का दबाव और अपनों का साथ साथ-साथ चलेंगे। अपने काम की गति देखकर आत्मविश्वास बढ़ेगा, हालांकि हर लक्ष्य के लिए पूरी लगन चाहिए होगी।
आज का मकर करियर राशिफल
दफ्तर में किसी बात को साफ ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को काम की दिशा से जोड़ेगा। सौदों पर चर्चा तथा पढ़ाई से जुड़े प्रयासों के लिए यह स्थिति उपयोगी रहेगी। काम पूरा करने के लिए पहल करनी होगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे फोन पर बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्राएं अनुकूल रहेंगी। किसी जरूरी बात को लेकर संपर्क करने में झिझक कम होगी। विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। पढ़े हुए हिस्से पर दोबारा समय देने की जरूरत सामने आएगी। आज का सबसे जरूरी काम पहले उठाएं।
आज का मकर मनी राशिफल
नए उद्यम में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज रकम बढ़ाने की इच्छा तेज हो सकती है, पर नई शुरुआत में पैसा लगाने का उत्साह रोकना उपयोगी रहेगा। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार से जुड़े विषयों में भूख तथा बेचैनी बढ़ाएगा। किसी नई आर्थिक संभावना में अचानक रुचि होगी। उसका विचार बार-बार मन में लौटेगा और जल्द कदम उठाने का दबाव महसूस होगा। चेतावनी स्पष्ट है, इसी बेचैनी में नया निवेश न करें। आज आर्थिक प्रगति का भरोसा अपनी मेहनत पर रहेगा। पहले से चल रहे काम पर ध्यान देना ज्यादा सहज होगा। नई पूंजी लगाने का फैसला फिलहाल स्थगित रखें।
आज का मकर लव राशिफल
छोटे भाई या बहन से बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी काम में उनका सहयोग मिलने की संभावना है। फोन पर हुई सीधी बात मन को अच्छा लगेगी और आपसी भरोसा महसूस होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। रोज की जिम्मेदारियों पर बातचीत में साथ होने का भाव रहेगा। प्रेम संबंध में खुशी होगी और प्रिय व्यक्ति से बात करने के बाद मन हल्का रहेगा। संतान से अच्छी खबर मिलने के योग हैं, जिससे घर की बातचीत का स्वर प्रसन्न होगा। अपनी व्यस्तता के बीच भी अपनों से जुड़ने की इच्छा रहेगी। जिस काम में मदद चाहिए, उसे साफ शब्दों में बताएं।
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आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
अतिरिक्त मेहनत वाला दिन आराम की जरूरत भी बढ़ा सकता है। काम पूरा करने का उत्साह रहेगा, इसलिए थकान पर ध्यान कुछ देर से जा सकता है। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। लगातार प्रयास के बीच अपनी ऊर्जा की गति पहचाननी होगी। छोटी यात्रा या कई फोन कॉल से दिन भरा हुआ लगेगा। किसी काम के पूरा होने पर मन को राहत मिलेगी, हालांकि अगली जिम्मेदारी का विचार भी रहेगा। आज शरीर को लगातार व्यस्त रखने की प्रवृत्ति रह सकती है। काम के लंबे दौर के बीच छोटा विराम तय रखें।
शुभ अंक
५
शुभ रंग
हरा
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जिस जरूरी बातचीत को टाल रहे हैं, उसके लिए आज खुद फोन मिलाएं।
क्या न करें
काम जल्दी पूरा दिखाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक समयबद्ध जिम्मेदारी न लें।
कल का राशिफल
कल बेचैनी और आलस्य के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति प्रयास पर निर्भर रहेगी। जीवनसाथी से संबंध सामान्य रहेंगे। बच्चों की प्रगति और विद्यार्थियों के लक्ष्य पूरे होने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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