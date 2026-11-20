makar rashifal today: मकर राशि वालों के लिए अतिरिक्त मेहनत से सफलता के योग हैं। भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है। नए उद्यम में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है।

किसी लक्ष्य के लिए अपनी कोशिश बढ़ाने का फैसला आज काम को आगे ले जाएगा। दिन मेहनत मांगने वाला रहेगा। केवल रोज जितना प्रयास करने से संतोष नहीं होगा और किसी हिस्से पर अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। साहस बना रहेगा। अपनी पहल पर भरोसा करके आगे बढ़ने से काम में सफलता के योग हैं। छोटे भाई या बहन के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनसे मदद मिलने की संभावना है। घर में जीवनसाथी के साथ तालमेल रहेगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने के योग भी हैं। प्रेम संबंध में खुशी होगी। आज मेहनत का दबाव और अपनों का साथ साथ-साथ चलेंगे। अपने काम की गति देखकर आत्मविश्वास बढ़ेगा, हालांकि हर लक्ष्य के लिए पूरी लगन चाहिए होगी।

आज का मकर करियर राशिफल दफ्तर में किसी बात को साफ ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को काम की दिशा से जोड़ेगा। सौदों पर चर्चा तथा पढ़ाई से जुड़े प्रयासों के लिए यह स्थिति उपयोगी रहेगी। काम पूरा करने के लिए पहल करनी होगी। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के तीसरे भाव में रहेगा, जिससे फोन पर बातचीत अच्छी होगी और छोटी यात्राएं अनुकूल रहेंगी। किसी जरूरी बात को लेकर संपर्क करने में झिझक कम होगी। विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत बढ़ानी होगी। पढ़े हुए हिस्से पर दोबारा समय देने की जरूरत सामने आएगी। आज का सबसे जरूरी काम पहले उठाएं।

आज का मकर मनी राशिफल नए उद्यम में निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। आज रकम बढ़ाने की इच्छा तेज हो सकती है, पर नई शुरुआत में पैसा लगाने का उत्साह रोकना उपयोगी रहेगा। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार से जुड़े विषयों में भूख तथा बेचैनी बढ़ाएगा। किसी नई आर्थिक संभावना में अचानक रुचि होगी। उसका विचार बार-बार मन में लौटेगा और जल्द कदम उठाने का दबाव महसूस होगा। चेतावनी स्पष्ट है, इसी बेचैनी में नया निवेश न करें। आज आर्थिक प्रगति का भरोसा अपनी मेहनत पर रहेगा। पहले से चल रहे काम पर ध्यान देना ज्यादा सहज होगा। नई पूंजी लगाने का फैसला फिलहाल स्थगित रखें।

आज का मकर लव राशिफल छोटे भाई या बहन से बातचीत में अपनापन रहेगा। किसी काम में उनका सहयोग मिलने की संभावना है। फोन पर हुई सीधी बात मन को अच्छा लगेगी और आपसी भरोसा महसूस होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। रोज की जिम्मेदारियों पर बातचीत में साथ होने का भाव रहेगा। प्रेम संबंध में खुशी होगी और प्रिय व्यक्ति से बात करने के बाद मन हल्का रहेगा। संतान से अच्छी खबर मिलने के योग हैं, जिससे घर की बातचीत का स्वर प्रसन्न होगा। अपनी व्यस्तता के बीच भी अपनों से जुड़ने की इच्छा रहेगी। जिस काम में मदद चाहिए, उसे साफ शब्दों में बताएं।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल अतिरिक्त मेहनत वाला दिन आराम की जरूरत भी बढ़ा सकता है। काम पूरा करने का उत्साह रहेगा, इसलिए थकान पर ध्यान कुछ देर से जा सकता है। सेहत में किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। लगातार प्रयास के बीच अपनी ऊर्जा की गति पहचाननी होगी। छोटी यात्रा या कई फोन कॉल से दिन भरा हुआ लगेगा। किसी काम के पूरा होने पर मन को राहत मिलेगी, हालांकि अगली जिम्मेदारी का विचार भी रहेगा। आज शरीर को लगातार व्यस्त रखने की प्रवृत्ति रह सकती है। काम के लंबे दौर के बीच छोटा विराम तय रखें।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें जिस जरूरी बातचीत को टाल रहे हैं, उसके लिए आज खुद फोन मिलाएं।

क्या न करें काम जल्दी पूरा दिखाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक समयबद्ध जिम्मेदारी न लें।