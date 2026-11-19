आज का मकर राशिफल 19 नवंबर 2026: मार्गी गुरु साझा धन और निजी मामलों का सवाल सामने लाएगा
makar rashifal today in hindi: आज मकर राशि वालों को छोटे भाई-बहन से सहयोग के योग हैं। मेहनत अधिक रहेगी और साझा धन की चर्चा धैर्य मांगेगी। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।
छोटे भाई या बहन से सहयोग मिलने के योग हैं और उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज काम आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारी का वजन मन में तनाव रखेगा और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। अपने साहस से कोई फैसला लेने की संभावना है। उसके बाद उस फैसले को निभाने की मेहनत सामने होगी। दिन में अपना हौसला काम आएगा, हालांकि फल के लिए धैर्य रखना होगा। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु साझा धन और निजी मामलों का सवाल सामने लाएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े विषय पर बातचीत होगी। उस चर्चा में भावनाएं भी शामिल रहेंगी। आज परिवार की जरूरत और अपनी कमाई के इस्तेमाल पर गंभीरता से सोचेंगे। जिम्मेदारी साफ होगी और उसे उठाने का इरादा भी मजबूत रहेगा।
आज का मकर करियर राशिफल
कामकाज में आज अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होगी। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने किए काम पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है। फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहने की चुनौती रहेगी। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। दफ्तर में अपनी बात किस तरह रखनी है, इस पर ध्यान जाएगा। मेहनत की पहचान पाने की इच्छा होगी, लेकिन तत्काल पद या बड़े परिणाम का वादा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास का महत्व बढ़ेगा। संतान के बेहतर प्रदर्शन और मनचाहा परिणाम मिलने के योग हैं। पढ़ाई की प्रगति पर घर में चर्चा होगी। बड़े काम को छोटे हिस्सों में पूरा करें। दिन में अपनी कोशिश और उसकी दिशा पर ध्यान बना रहेगा।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन मिलने के अवसर अपनी मेहनत से जुड़ेंगे। सहज लाभ की आशा से अधिक अपने काम पर भरोसा रहेगा। साझा रकम की चर्चा में आपकी और दूसरे पक्ष की जरूरत सामने होगी। परिवार के खर्च के साथ खानपान की व्यवस्था भी ध्यान मांगेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा और धन के साथ पारिवारिक बातचीत को दिन के केंद्र में रखेगा। कमाई के इस्तेमाल पर उतनी ही गंभीरता होगी जितनी कमाई पर। ससुराल से जुड़े सवाल में निजी संवेदनाएं भी रहेंगी। साफ चेतावनी है, साझा धन की बात जल्द खत्म करने की कोशिश उलझन बढ़ा सकती है। चर्चा के लिए पर्याप्त समय रखें। मेहनत का आर्थिक फल मिलने की संभावना है, हालांकि उसकी रकम या समय तय नहीं है।
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आज का मकर लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे रहेंगे। अपने काम और घर की जरूरत पर सहज बातचीत होगी। तनाव के बीच अपने मन की बात कहने की जगह मिलेगी। परिवार के साथ भोजन के समय कोई जरूरी विषय सामने आएगा। छोटे भाई-बहन के सहयोग की संभावना हौसला देगी। उनसे बातचीत के बाद अपने फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। संतान की प्रगति को लेकर उम्मीद रहेगी और बेहतर प्रदर्शन के योग घर में खुशी का कारण बन सकते हैं। निजी विषय पर आपकी संवेदनशीलता अधिक रहेगी। आज अपनापन रोज के साथ में महसूस होगा। काम का दबाव बना रहेगा, फिर भी जीवनसाथी से सामान्य संवाद सहज होगा। घर की बातों में शामिल होना आपको अपनी जिम्मेदारी और अपने लोगों से जोड़े रखेगा।
आज का मकर सेहत राशिफल
अधिक मेहनत से थकान और मानसिक दबाव महसूस होने की संभावना है। एक काम पूरा होने पर मन अगले काम की ओर जाएगा। इससे आराम का अवसर छोटा लग सकता है। दिन में खानपान का विषय ध्यान में रहेगा और परिवार के साथ भोजन की चर्चा होगी। किसी खास बीमारी या स्वास्थ्य परिणाम का दावा नहीं है। आज मुख्य अनुभव मेहनत के साथ आने वाली बेचैनी का रहेगा। भोजन और विश्राम के लिए समय तय रखें। फैसले के बाद उसके परिणाम को लेकर मन में सवाल लौटेंगे। शाम तक कुछ देर शांत बैठने की इच्छा होगी। किए हुए काम पर संतोष और बाकी जिम्मेदारी की गंभीरता साथ रहेगी। दिन की गति धीमी करने का अवसर मिलने पर मन को ठहराव अच्छा लगेगा।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
छोटे भाई या बहन से अपने फैसले पर खुलकर बात करें।
क्या न करें
दफ्तर की प्रतिक्रिया को अपने सम्मान का अंतिम फैसला न मानें।
कल का राशिफल
कल लक्ष्य के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। साहस और प्रयास से सफलता के योग हैं। भाई-बहन से सहयोग मिलेगा। प्रेम में खुशी रहेगी, नया निवेश अनुकूल नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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