makar rashifal today in hindi: आज मकर राशि वालों को छोटे भाई-बहन से सहयोग के योग हैं। मेहनत अधिक रहेगी और साझा धन की चर्चा धैर्य मांगेगी। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।

छोटे भाई या बहन से सहयोग मिलने के योग हैं और उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज काम आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। जिम्मेदारी का वजन मन में तनाव रखेगा और बेचैनी भी महसूस हो सकती है। अपने साहस से कोई फैसला लेने की संभावना है। उसके बाद उस फैसले को निभाने की मेहनत सामने होगी। दिन में अपना हौसला काम आएगा, हालांकि फल के लिए धैर्य रखना होगा। सिंह राशि के आठवें भाव में मार्गी गुरु साझा धन और निजी मामलों का सवाल सामने लाएगा। संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े विषय पर बातचीत होगी। उस चर्चा में भावनाएं भी शामिल रहेंगी। आज परिवार की जरूरत और अपनी कमाई के इस्तेमाल पर गंभीरता से सोचेंगे। जिम्मेदारी साफ होगी और उसे उठाने का इरादा भी मजबूत रहेगा।

आज का मकर करियर राशिफल कामकाज में आज अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होगी। किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने किए काम पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है। फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहने की चुनौती रहेगी। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। दफ्तर में अपनी बात किस तरह रखनी है, इस पर ध्यान जाएगा। मेहनत की पहचान पाने की इच्छा होगी, लेकिन तत्काल पद या बड़े परिणाम का वादा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास का महत्व बढ़ेगा। संतान के बेहतर प्रदर्शन और मनचाहा परिणाम मिलने के योग हैं। पढ़ाई की प्रगति पर घर में चर्चा होगी। बड़े काम को छोटे हिस्सों में पूरा करें। दिन में अपनी कोशिश और उसकी दिशा पर ध्यान बना रहेगा।

आज का मकर आर्थिक राशिफल धन मिलने के अवसर अपनी मेहनत से जुड़ेंगे। सहज लाभ की आशा से अधिक अपने काम पर भरोसा रहेगा। साझा रकम की चर्चा में आपकी और दूसरे पक्ष की जरूरत सामने होगी। परिवार के खर्च के साथ खानपान की व्यवस्था भी ध्यान मांगेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा और धन के साथ पारिवारिक बातचीत को दिन के केंद्र में रखेगा। कमाई के इस्तेमाल पर उतनी ही गंभीरता होगी जितनी कमाई पर। ससुराल से जुड़े सवाल में निजी संवेदनाएं भी रहेंगी। साफ चेतावनी है, साझा धन की बात जल्द खत्म करने की कोशिश उलझन बढ़ा सकती है। चर्चा के लिए पर्याप्त समय रखें। मेहनत का आर्थिक फल मिलने की संभावना है, हालांकि उसकी रकम या समय तय नहीं है।

आज का मकर लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्यतः अच्छे रहेंगे। अपने काम और घर की जरूरत पर सहज बातचीत होगी। तनाव के बीच अपने मन की बात कहने की जगह मिलेगी। परिवार के साथ भोजन के समय कोई जरूरी विषय सामने आएगा। छोटे भाई-बहन के सहयोग की संभावना हौसला देगी। उनसे बातचीत के बाद अपने फैसले पर भरोसा बढ़ेगा। संतान की प्रगति को लेकर उम्मीद रहेगी और बेहतर प्रदर्शन के योग घर में खुशी का कारण बन सकते हैं। निजी विषय पर आपकी संवेदनशीलता अधिक रहेगी। आज अपनापन रोज के साथ में महसूस होगा। काम का दबाव बना रहेगा, फिर भी जीवनसाथी से सामान्य संवाद सहज होगा। घर की बातों में शामिल होना आपको अपनी जिम्मेदारी और अपने लोगों से जोड़े रखेगा।

आज का मकर सेहत राशिफल अधिक मेहनत से थकान और मानसिक दबाव महसूस होने की संभावना है। एक काम पूरा होने पर मन अगले काम की ओर जाएगा। इससे आराम का अवसर छोटा लग सकता है। दिन में खानपान का विषय ध्यान में रहेगा और परिवार के साथ भोजन की चर्चा होगी। किसी खास बीमारी या स्वास्थ्य परिणाम का दावा नहीं है। आज मुख्य अनुभव मेहनत के साथ आने वाली बेचैनी का रहेगा। भोजन और विश्राम के लिए समय तय रखें। फैसले के बाद उसके परिणाम को लेकर मन में सवाल लौटेंगे। शाम तक कुछ देर शांत बैठने की इच्छा होगी। किए हुए काम पर संतोष और बाकी जिम्मेदारी की गंभीरता साथ रहेगी। दिन की गति धीमी करने का अवसर मिलने पर मन को ठहराव अच्छा लगेगा।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें छोटे भाई या बहन से अपने फैसले पर खुलकर बात करें।

क्या न करें दफ्तर की प्रतिक्रिया को अपने सम्मान का अंतिम फैसला न मानें।