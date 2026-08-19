मकर राशिफल 19 अगस्त 2026: केतु का प्रभाव आपको भीतर से कर सकता है चुप, बनेंगे लाभ के मौके
Aaj ka Makar rashifal 19 August 2026: आज मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में व्यावहारिकता और अपनापन दोनों साथ रहेंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है।
Today Capricorn Horoscope 19 August 2026, आज का मकर राशिफल: यह दिन उपलब्धि और पहचान का भाव लेकर आ सकता है। शुरुआती हिस्से में काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान ज्यादा रहेगा। आपको लगेगा कि लोग आपसे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं और आप उस भूमिका में दिख भी सकते हैं। इसके बाद दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और लाभ, संपर्क, प्रशंसा तथा मित्रों से सहयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसी काम का अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। समाज या कार्यस्थल पर आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है। फिर भी भीतर एक हल्की दुविधा बनी रह सकती है कि कौन सा फैसला सही रहेगा। यही कारण है कि खुशी और अनिश्चितता साथ साथ चल सकती हैं। सूर्य और केतु का प्रभाव आपको कुछ मामलों में भीतर से चुप भी कर सकता है, इसलिए बहुत बड़े निष्कर्ष तुरंत न निकालें। व्यापार, प्रोफेशन या सार्वजनिक संपर्क वाले लोगों के लिए दिन बेहतर है। नए ऑर्डर, नए संपर्क या आगे की चर्चा शुरू हो सकती है। बस यह ध्यान रखें कि सम्मान मिलने पर भी निर्णय ठंडे दिमाग से लें। उत्साह अच्छा है, पर जांच परख उससे भी ज्यादा जरूरी है।
आज का मकर लव राशिफल
रिश्तों में व्यावहारिकता और अपनापन दोनों साथ रहेंगे। अगर आप पूरे दिन काम में व्यस्त रहेंगे तो साथी को समय की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए शाम का थोड़ा हिस्सा केवल अपने लोगों के लिए निकालें। शादीशुदा लोगों के लिए किसी साझा योजना, यात्रा या पारिवारिक लक्ष्य पर बात अच्छी रह सकती है। जो लोग नए संबंध में हैं, उन्हें सामने वाले को केवल अपनी उपलब्धियां दिखाने के बजाय अपनी सच्ची भावनाएं भी बतानी चाहिए। दिन के बाद के हिस्से में दोस्तों के जरिए मिलना, बात करना या किसी समूह में साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। किसी रिश्ते पर फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। पहले मन साफ करें, फिर बात आगे बढ़ाएं।
आज का मकर करियर राशिफल
कामकाज के लिए यह मजबूत दिन है। सुबह के समय जिम्मेदार काम पहले निपटाएं, क्योंकि तब आपकी पकड़ और गंभीरता ज्यादा रहेगी। चंद्रमा का आगे का भाग लाभ क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दोपहर बाद मेल, फॉलो अप, नेटवर्किंग, सेल्स, क्लाइंट बातचीत और टीम समन्वय में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को नए ऑर्डर या पूछताछ मिल सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी छवि सुधारने में सफल रहेंगे। बुध और गुरु साझेदारी क्षेत्र में होने से समझदारी भरी बातचीत लाभ दे सकती है। छात्रों के लिए समूह अध्ययन, मार्गदर्शन और डिस्कशन उपयोगी रहेंगे। हालांकि आत्मविश्वास के साथ थोड़ा संदेह भी चल सकता है। इसलिए हर बड़े निर्णय से पहले तथ्य, समय और परिणाम दोबारा सोचें। जोखिम भरे कदम को केवल उत्साह में न लें।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन पक्ष अच्छा दिखता है, खासकर अगर आप पहले से चल रही योजना पर टिके रहें। लाभ के मौके बन सकते हैं और काम से आय में सुधार का संकेत मिल सकता है। फिर भी आठवें भाव का प्रभाव यह कहता है कि कागजी काम, टैक्स, साझा धन, निवेश या जोखिम वाले विकल्पों में बहुत साफ समझ जरूरी है। बाजार या सट्टा जैसी चीजों में आकर्षण हो सकता है, लेकिन सीमा और जांच दोनों रखनी होंगी। कोई भी बड़ा भुगतान या निवेश सोच विचार के बाद करें।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा कुल मिलाकर ठीक रहेगी, पर मानसिक दबाव हल्का बना रह सकता है। दिन भर लोगों से घिरे रहने पर थकान देर से महसूस होगी। इसलिए बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। पानी और भोजन समय से लें। गर्दन, कंधों या शरीर की जकड़न जैसी सामान्य असहजता से बचने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। देर रात तक काम बढ़ाना आज ठीक नहीं। मन शांत होगा तो निर्णय भी स्पष्ट होंगे।
आज की सलाह: तारीफ सुनें, पर बड़े फैसले केवल पूरे तथ्य देखकर ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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