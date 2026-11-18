Makar rashifal Aaj ka: मकर राशि वालों का आज साहस बढ़ेगा और कठिन काम हाथ में लेने का मन होगा। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी। जीवनसाथी से बातचीत में तीखापन बढ़ेगा। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

परिवार में खर्च की चर्चा होगी और आप कोई कठिन काम हाथ में लेने का साहस महसूस करेंगे। आज अपने रोज के दायरे से आगे बढ़कर कुछ करने का मन होगा। किसी असाधारण कोशिश की संभावना है। छोटी यात्रा के भी योग हैं। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए उत्साह के साथ उपलब्ध साधनों का ध्यान भी बना रहेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि हुनर और लगातार प्रयास को धीमी, पर दिखाई देने वाली तरक्की देगा। बातचीत में सीधापन रहेगा और अपनी कोशिश पर भरोसा बढ़ेगा। किसी काम को सीखकर बेहतर करने की इच्छा मजबूत होगी। घर की जिम्मेदारी और अपनी पहल, दोनों दिन में जगह मांगेंगे। नई गाड़ी खरीदने की योजना है तो उसे फिलहाल टालना उचित रहेगा। आज साहस का उपयोग काम आगे बढ़ाने में अधिक उपयोगी होगा।

आज का मकर करियर राशिफल काम में कठिन हिस्सा अपने हाथ में लेने का मन होगा। जिस जिम्मेदारी में अतिरिक्त प्रयास लगता है, उससे पीछे हटने की इच्छा कम रहेगी। अपने हुनर को परखने का अवसर मिलने के योग हैं। तरक्की की गति धीमी रहेगी, मगर किए गए काम का फर्क समझ आएगा। छोटी यात्रा काम या किसी प्रयास का हिस्सा बन सकती है। दफ्तर में सीधी बातचीत विषय को साफ करेगी। विद्यार्थी किसी कठिन अभ्यास पर अधिक समय देने का साहस महसूस करेंगे। आज की उपयोगिता लगातार कोशिश में रहेगी। एक बार में बहुत बड़ा नतीजा मिलने की अपेक्षा मन पर दबाव डालेगी। अपने चुने हुए काम में धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा। जिस हिस्से को सीखना बाकी है, उसके अभ्यास के लिए अलग समय रखें।

आज का मकर मनी राशिफल धन की स्थिति औसत रहने के संकेत हैं। खर्च और उपलब्ध रकम के बीच संतुलन का सवाल सामने रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा, इसलिए परिवार की जरूरतों के साथ खान-पान पर खर्च दिन के केंद्र में रहेगा। घर में किस जरूरत को पहले जगह दी जाए, इस पर बातचीत होगी। कन्या राशि के नौवें भाव में नीच राशि का शुक्र सुख-सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। किसी प्रिय चीज के लिए रकम निकालने का मन होगा। आज वाहन खरीद का निर्णय टालने का संकेत है। सामान्य आर्थिक स्थिति में नई बड़ी जिम्मेदारी जोड़ने की जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। अपनी खरीद योजना को किसी दूसरे दिन के लिए रख दें।

आज का मकर लव राशिफल जीवनसाथी के साथ गर्म बातचीत से तनाव रहेगा। किसी विषय पर अपने पक्ष को जोर से रखने की इच्छा होगी और बात की तल्खी बढ़ेगी। सावधान रहें, तीखे शब्द छोटी चर्चा को लंबी बहस में बदल सकते हैं। परिवार और खर्च का विषय पहले से केंद्र में रहेगा, इसलिए बातचीत का असर मन पर अधिक होगा। आज अपनी बात साफ कहने का साहस रहेगा, लेकिन दूसरे की बात सुनने में अधीरता महसूस होगी। स्नेह अपनी जगह रहेगा, फिर भी दिन का माहौल कुछ खिंचा हुआ होगा। किसी साझा पसंद या सुविधा की चर्चा में भी मतभेद उभरेंगे। बहस बढ़ने लगे तो बातचीत कुछ देर के लिए रोक दें। घर का वातावरण आपकी आवाज के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील रहेगा।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल आज सेहत के मामले में सतर्क रहने का संकेत है। कठिन काम करने का उत्साह रहेगा, जिससे अपनी थकान को कम महत्व देने का मन हो सकता है। छोटी यात्रा और रोज के काम साथ आने पर आराम का समय घटने की संभावना है। घर की बहस मानसिक सहजता को भी प्रभावित करेगी। खान-पान दिन का प्रमुख विषय रहेगा, इसलिए खाने का समय दिनचर्या में अहम होगा। आज अपनी क्षमता को परखने की इच्छा मजबूत रहेगी, लेकिन हर गतिविधि में एक जैसी ऊर्जा मिलने की उम्मीद उचित नहीं होगी। काम के बीच शरीर को विश्राम देने का समय तय रखें।

शुभ अंक ५

शुभ रंग हरा

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें

किसी कठिन काम का छोटा, पूरा किया जा सकने वाला हिस्सा आज हाथ में लें।

क्या न करें

नई गाड़ी की खरीद को आज अंतिम रूप न दें।

कल का राशिफल