मकर राशिफल 17 जुलाई: जो बातें आपके हाथ में हैं, उन पर ध्यान दें, इन चीजों पर तुंरत न करें भरोसा
Aaj ka makar rashifal 17 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए सूर्य और गुरु रिश्तों के क्षेत्र में यह संकेत दे रहे हैं कि सहयोग से चलेंगे तो दबाव कम होगा। जानें कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, सेहत, करियर और लव लाइफ।
Aaj ka makar rashifal 17 July 2026, Capricorn Horoscope Today: यह दिन थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है। काम, सफर, मशीन, वाहन या रोजमर्रा की भागदौड़ में फोकस बनाए रखना जरूरी रहेगा। मन में बिना वजह तनाव उठ सकता है, जबकि स्थिति उतनी कठिन न हो। इसलिए हर सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले ठहरना बेहतर रहेगा। किसी खबर, संदेश या बातचीत से मन हल्का परेशान हो सकता है, पर बात को जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं। घर और रिश्तों में अनावश्यक बहस से पूरा दिन भारी हो सकता है। चंद्रमा का प्रभाव भीतर की संवेदनशीलता बढ़ाएगा और आप छोटी बातों को भी गहराई से ले सकते हैं। साथ ही सूर्य और गुरु रिश्तों के क्षेत्र में यह संकेत दे रहे हैं कि सहयोग से चलेंगे तो दबाव कम होगा। दिन का दूसरा हिस्सा थोड़ा नरम पड़ सकता है, इसलिए सुबह से ही अपने काम क्रम से रखें। जो बातें आपके हाथ में हैं, उन पर ध्यान दें। हर चीज का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। चुप रहना भी कई बार समझदारी होता है।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी लव लाइफ
रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज की बड़ी जरूरत है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बात करते समय अपने स्वर पर ध्यान दें। आपका इरादा सही हो सकता है, लेकिन सामने वाला उसे आलोचना मान सकता है। अगर पहले से कोई खींचतान चल रही है, तो पुराने हिसाब खोलने से बचें। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत है। न बहुत खास मिठास, न कोई बड़ी दूरी, बस व्यवहार का संतुलन ही सबसे अहम रहेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें। परिवार में किसी बात पर राय अलग हो सकती है, इसलिए बीच का रास्ता ढूंढना बेहतर रहेगा। सुनना, आज बोलने से ज्यादा काम देगा।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी कामकाज और शिक्षा की स्थिति
कामकाज में सतर्कता लाभ देगी। छोटी गलती, जल्दबाजी या आधी जानकारी परेशानी बढ़ा सकती है। ऑफिस में जो फाइल, मेल, रिपोर्ट या डेटा दोबारा देखना जरूरी है, उसे टालें नहीं। प्रतिस्पर्धा वाले काम में धैर्य रखेंगे तो चीजें संभलेंगी। छात्रों के लिए ध्यान भटक सकता है, इसलिए छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना ठीक रहेगा। कोई कठिन विषय भी समझ आ सकता है, अगर आप अपनी रफ्तार से चलें। सहकर्मियों या साथ पढ़ने वालों से बहस की जगह सीधी मदद लेना बेहतर रहेगा। बुध की स्थिति यह बता रही है कि पुराना अधूरा काम दोबारा सामने आ सकता है। उसे बोझ समझने के बजाय सुधार का मौका मानें।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति
पैसों के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। निवेश, खासकर जोखिम वाले या भावुक निर्णय से जुड़े निवेश टालना बेहतर रहेगा। किसी ऑफर, स्कीम या चमकदार सुझाव पर तुरंत भरोसा न करें। घर, बच्चों, शौक या अचानक मन की खरीद पर खर्च बढ़ सकता है। बोलचाल में भी वित्तीय वादा सोच समझकर करें। अगर परिवार के भीतर पैसों की चर्चा हो, तो स्पष्ट और शांत भाषा रखें। जरूरत और चाहत का फर्क समझना आज फायदा देगा।
मकर राशि वालों की कैसी रहेगी सेहत
सड़क, सीढ़ी, उपकरण या जल्दीबाजी वाले काम में अतिरिक्त ध्यान रखें। यह डर का संकेत नहीं, बस सावधानी की याद है। मानसिक तनाव से शरीर भी कसा हुआ लग सकता है। गर्दन, कंधे या पीठ में जकड़न जैसी सामान्य थकान हो सकती है। थोड़ी चाल, गहरी सांस और पर्याप्त आराम लाभ देगा। भोजन समय पर लें और देर रात तक जागने से बचें।
आज की सलाह: बहस जीतने से बेहतर है शांति बचाना, खासकर अपने करीबी रिश्तों में।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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