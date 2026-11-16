आज का मकर राशिफल (16 नवंबर): धन और परिवार से जुड़ी बातों में अचानक आएगी दिलचस्पी

Makar rashi rashifal today: आज मकर राशि वालों को सामाजिक सम्मान मिलेगा और कारोबार में अधिक ऑर्डर के योग हैं। अच्छे अवसरों के बीच महत्वपूर्ण फैसले सोचकर लेने होंगे। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।

कारोबार में अलग-अलग स्रोतों से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। आज सप्ताह का सबसे अच्छा दिन है और समाज में आपको मान-सम्मान मिलेगा। अपनी मौजूदगी का असर महसूस होगा। खुशी के साथ कुछ उलझन भी रहेगी, इसलिए पूरे दिन का अनुभव मिला-जुला होगा। बाहर से सम्मान मिलने पर भी अपने निर्णय पर पूरा भरोसा करने में हिचक रहेगी। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार से जुड़ी बातों में अचानक दिलचस्पी के साथ बेचैनी बढ़ाएगा। किसी आर्थिक अवसर को तुरंत पकड़ लेने की इच्छा होगी। काम में सोच-समझकर जोखिम लेने के लिए दिन अनुकूल है। महत्वपूर्ण निर्णय पर ठहरकर विचार करें। आज मौके अच्छे रहेंगे, पर मन की स्पष्टता हर पल एक जैसी नहीं होगी।

आज का मकर करियर राशिफल व्यापार करने वालों के लिए काम के अधिक प्रस्ताव या ऑर्डर मिलने की संभावना है। अलग-अलग माध्यमों से काम की गुंजाइश बनेगी। नौकरी में अपने अधिकार और वरिष्ठों से जुड़े विषय ध्यान में रहेंगे। सूर्य दिन के दौरान तुला राशि के दसवें भाव की नीच स्थिति से वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में जाएगा। यह बदलाव अधिकार, वरिष्ठों और आत्मसम्मान को केंद्र में रखेगा। इसे पूरे दिन की एक जैसी स्थिति न मानें। अपने काम को लोग कैसे देखते हैं, यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पढ़ने वालों में भी अपनी क्षमता पर विचार अधिक होगा। काम या पढ़ाई का बड़ा निर्णय लेने से पहले उसे दोबारा सोचें। आज पहचान का विषय आपकी व्यस्तता का अहम हिस्सा रहेगा।

आज का मकर राशि आर्थिक स्थिति आर्थिक अवसरों को लेकर उत्साह रहेगा। कारोबारी काम बढ़ने से आगे की आमदनी की संभावना मजबूत हो सकती है, हालांकि ऑर्डर मिलना और रकम हाथ में आना अलग चरण हैं। धन को लेकर नई रुचि अचानक बढ़ेगी। कोई अवसर आकर्षक लगेगा और साथ ही अपने अनुमान पर संदेह भी होगा। आज सोच-समझकर कारोबारी जोखिम लेने की गुंजाइश है। इसे तुरंत बड़े लाभ का आश्वासन न मानें। चेतावनी यह है कि असमंजस में लिया गया बड़ा आर्थिक फैसला बाद में दबाव दे सकता है। अपनी उपलब्ध रकम और काम की वास्तविक क्षमता साथ रखकर निर्णय लें। घर के पैसों पर बातचीत में भी आपकी अपेक्षा प्रमुख रहेगी और खर्च को लेकर मन जल्दी संतुष्ट नहीं होगा।

आज का मकर लव राशिफल लोगों के बीच सम्मान मिलने से मन प्रसन्न होगा। सामाजिक दायरे में आपकी मौजूदगी महत्वपूर्ण लगेगी। परिवार के साथ बातचीत में अपनी बात रख पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन भीतर की उलझन भी साथ चलेगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा तथा दिन के केंद्र में आप खुद होंगे। किसी की सामान्य टिप्पणी भी अधिक असर करेगी। खुशी के क्षण मिलेंगे, फिर भी अपने बारे में सोचते रहने से बातचीत का ध्यान बार-बार आपकी ओर आएगा। अपने मन की उलझन घर में सीधे शब्दों में बताएं। आज रिश्तों में आपका भावनात्मक अनुभव गहरा रहेगा और सम्मान की अनुभूति दिन का सुखद हिस्सा होगी।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल आज मन का उतार-चढ़ाव अपने हाल पर आपका ध्यान बढ़ाएगा। उत्साह के साथ संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए छोटी बात भी भीतर ज्यादा जगह लेगी। स्वास्थ्य में किसी विशेष बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। दिन का मुख्य अनुभव अपनी ऊर्जा और मन को बार-बार परखने का रहेगा। सामाजिक खुशी से अच्छा लगेगा, जबकि निर्णय की उलझन मानसिक थकान दे सकती है। काम के मौके अधिक होने पर स्वयं को लगातार सक्रिय रखने की इच्छा होगी। व्यस्तता के बीच आराम का छोटा समय तय रखें। शरीर की क्षमता से जुड़े अनुमान केवल उत्साह के आधार पर न बनाएं। शाम तक दिन की उपलब्धियों पर मन जाएगा और उनके बीच कुछ सवाल भी बने रहेंगे।

शुभ अंक ७

शुभ रंग बैंगनी

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले के लिए सोचने का अलग समय रखें।

क्या न करें किसी आकर्षक मौके के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से बड़ी रकम न लगाएं।