मकर राशिफल 15 जुलाई: आज भावनाओं में बहकर न लें ये 3 फैसले, केवल सुनकर पैसा लगाने से बचें
Aaj ka makar rashifal 15 July 2026: आज मकर राशि वालों को कुछ बातें सामने से आसान दिखेंगी, पर गहराई से देखने की जरूरत होगी। धन के मामले में सुरक्षित और धीरे बढ़ने वाला रास्ता ज्यादा ठीक रहेगा। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।
Aaj ka makar rashifal 15 July 2026, Capricorn Horoscope Today: साझेदारी, तालमेल और आपसी सहयोग इस दिन की मुख्य ताकत रहेंगे। चंद्रमा और गुरु का असर सामने वाले से मदद लेने और सही सलाह पाने में सहायक है। अगर आप सब कुछ अकेले उठाने की आदत रखते हैं, तो थोड़ा साझा करना आपके लिए राहत देगा। जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या करीबी सहयोगी का साथ उपयोगी रह सकता है। आपके भीतर आकर्षण और अपनापन भी बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए लोगों से व्यवहार अपेक्षाकृत मुलायम रहेगा। दिन अच्छा है, पर एक शर्त के साथ। भावनाओं में बहकर पैसा, जोखिम या किसी लालच भरे प्रस्ताव पर तुरंत हामी न भरें। कुछ बातें सामने से आसान दिखेंगी, पर गहराई से देखने की जरूरत होगी। घर और बाहर के बीच संतुलन रखते हुए छोटे छोटे निर्णय लेना बेहतर रहेगा। किसी महिला का सम्मान, उनकी बात को ध्यान से सुनना या व्यवहार में संवेदनशील रहना आपके पक्ष में जाएगा। दिन का सकारात्मक उपयोग सहयोग, सीख और समझदारी से हो सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों के लिहाज से यह दिन सुखद रह सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े महसूस करेंगे। रोमांटिक मूड रहेगा, इसलिए अगर पिछले दिनों दूरी रही हो तो उसे कम करने का अच्छा समय है। साथ में बैठकर खर्च, घर, भविष्य या किसी छोटी यात्रा पर चर्चा की जा सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने साथी की बात को हल्के में न लें। उनकी संवेदनशीलता समझना जरूरी होगा। बातों में मिठास रखें। कठोर टिप्पणी माहौल बिगाड़ सकती है। महिलाओं से जुड़े रिश्तों में सम्मानपूर्ण व्यवहार आपके लिए खास लाभकारी रहेगा।
शिक्षा और करियर
पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। मन एकाग्र होकर विषय को पकड़ सकता है, खासकर तब जब आप समय बांटकर पढ़ें। छात्रों को रटने से ज्यादा समझ पर ध्यान देना चाहिए। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग वाला है। टीमवर्क, क्लाइंट मीटिंग या साझा प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए नया पार्टनर, नया ऑफर या उपयोगी संपर्क सामने आ सकता है। हर प्रस्ताव अच्छा हो, यह जरूरी नहीं, इसलिए शर्तें पढ़कर ही आगे बढ़ें। सूर्य और बुध कामकाज वाले क्षेत्र में हैं, इसलिए कार्यशैली सुधारने, पुरानी गलती ठीक करने और बारीकियों पर ध्यान देने से फायदा होगा। छोटे सुधार ही बड़ा असर देंगे।
धन और वित्त
बचत के लिए दिन उपयोगी है। जो लोग पिछले कुछ समय से खर्च नियंत्रित करना चाह रहे थे, वे बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आय स्थिर रखने और अनावश्यक खरीद रोकने पर ध्यान दें। जोखिम भरे निवेश, सट्टा या केवल सुनकर पैसा लगाने से बचें। साझा धन या पार्टनर के साथ पैसों की बात साफ रखें। अगर कोई नया व्यावसायिक प्रस्ताव आए तो लाभ के साथ जिम्मेदारी भी देखें। सुरक्षित और धीरे बढ़ने वाला रास्ता ज्यादा ठीक रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
सेहत को हल्के में न लें। भोजन की अनियमितता या बाहर का ज्यादा खाना परेशानी बढ़ा सकता है। पेट, थकान या सुस्ती जैसी छोटी दिक्कतें दिन की रफ्तार बिगाड़ सकती हैं। नियमित व्यायाम, हल्का खाना और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। देर रात तक जागने से बचें। शरीर को चलाते रहना, स्ट्रेचिंग करना और मीठा या तला हुआ सीमित रखना लाभ देगा। आराम और अनुशासन दोनों साथ रखें।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, पर पैसा और वादे केवल जांच परख के बाद तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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