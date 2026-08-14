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मकर राशिफल 14 अगस्त 2026: आज बहस से दूरी रखें, सफर और पैसों में बरतें सावधानी

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 14 August 2026: सूर्य, बुध और गुरु रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। रिश्तों में सम्मान आज सबसे जरूरी शब्द रहेगा। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 14 August 2026
आज का मकर राशिफल 14 अगस्त 2026

Today Capricorn Horoscope 14 August 2026, आज का मकर राशिफल: यह दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत देता है। बाहर के काम, यात्रा, रास्ते की भागदौड़ और कार्यस्थल की जल्दबाजी में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। छोटी लापरवाही बाद में बेवजह तनाव दे सकती है। मन भी हर बात को जल्दी पकड़ सकता है, इसलिए सुनी-सुनाई बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। किसी व्यक्ति की कही बात निराश कर सकती है, पर उसे पूरे दिन का मूड न बनने दें। काम में आप सक्षम रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपको थोड़ा धीमा चलने को कहेंगी। साझेदारी, दांपत्य या सीधे लेनदेन वाले मामलों में संतुलित व्यवहार जरूरी रहेगा। सामने वाला सहयोगी हो सकता है, अगर आप बहस का रास्ता न चुनें। चंद्रमा दिन भर गहरे और संवेदनशील हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए भावनाएं भीतर ज्यादा चलेंगी और ऊपर से आप सामान्य दिख सकते हैं। सूर्य, बुध और गुरु रिश्तों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए अकेले निर्णय लेने के बजाय बातचीत से रास्ता निकालना अधिक फायदेमंद रहेगा।

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आज का मकर आर्थिक राशिफल

दांपत्य और प्रेम जीवन में स्थिति न बहुत खराब रहेगी, न बहुत शानदार। इसलिए दिन को स्थिर रखने की जिम्मेदारी आपके व्यवहार पर ज्यादा होगी। बेकार की बहस, पुरानी शिकायतें या ताने रिश्ते का माहौल बिगाड़ सकते हैं। अगर साथी का मूड अलग हो, तो हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में चुप रहना भी समझदारी है। जो लोग किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे पहले भरोसा मजबूत करें। भावनात्मक दबाव बनाकर कोई बात मनवाने की कोशिश न करें। शाम तक बातचीत का लहजा नरम रखा जाए तो हल्का तनाव भी उतर सकता है। रिश्तों में सम्मान आज सबसे जरूरी शब्द रहेगा।

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आज का मकर करियर राशिफल

ऑफिस में फोकस बनाए रखना होगा। काम की जगह पर किसी प्रक्रिया, दस्तावेज, समय सीमा या संवाद में ढील न दें। सहकर्मियों से सीमित और काम की बात करना बेहतर रहेगा, क्योंकि निरर्थक चर्चा में समय और ऊर्जा दोनों जा सकते हैं। नौकरी में बैठे लोग अपने डाटा, मेल, रिपोर्ट और जरूरी कागज जांच लें। बिजनेस करने वालों को नए निवेश, नई डील या बड़ा जोखिम लेने से रुकना चाहिए। छात्र भी आज गहराई वाले विषयों पर शांत मन से पढ़ें। रटने के बजाय समझकर पढ़ने से फायदा होगा। अगर मन पढ़ाई में कम लग रहा है, तो छोटे हिस्सों में तैयारी करें। दबाव को बढ़ाने से बेहतर है कि एक-एक काम पूरा किया जाए।

आज का मकर आर्थिक राशिफल

वित्तीय मामलों में सतर्कता सबसे जरूरी है। निवेश, उधार, साझा खर्च, बीमा, कर्ज या किसी भी तरह की नई आर्थिक प्रतिबद्धता में जल्दबाजी न करें। दिन पूंजी सुरक्षित रखने का है, बड़ा दांव लगाने का नहीं। खर्च अचानक उभर सकते हैं, इसलिए बजट खुला न छोड़ें। अगर किसी भुगतान को टाला जा सकता है और वह बहुत जरूरी नहीं है, तो थोड़ा इंतजार ठीक रहेगा। नकद और डिजिटल दोनों लेनदेन में विवरण ध्यान से देखें।

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आज का मकर सेहत राशिफल

शरीर पर तनाव का असर जल्दी दिख सकता है। थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी आपको भारी महसूस करा सकती है। बाहर निकलते समय जल्दीबाजी कम रखें। वाहन चलाते या सड़क पर चलते समय ध्यान भटकने न दें। हल्का, समय पर भोजन और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। शाम को थोड़ा शांत समय लें। इससे मन का बोझ हल्का होगा और नींद भी बेहतर आएगी।

आज की सलाह: बहस से दूरी रखें, सफर और पैसों में सावधानी बरतें, और हर प्रतिक्रिया सोचकर दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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