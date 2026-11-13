आज का मकर राशिफल ( 13 नवंबर): आर्थिक दबाव मन में महसूस होगा, घर की शांति पर भी पड़ेगा प्रभाव

Makar rashifal today: आज मकर राशि वालों के लिए खर्च आमदनी से अधिक रहेगा। जीवनसाथी से कड़वाहट घरेलू माहौल पर असर डालेगी। निवेश और सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।

जीवनसाथी के साथ कड़वी बातचीत घर का माहौल भारी करेगी। आज खर्च आमदनी से अधिक रहेगा और यही आर्थिक दबाव मन में भी महसूस होगा। छोटे भाई बहन की ओर से आपके हित के विरुद्ध कोई कोशिश होने की संभावना है। इस आशंका को किसी तय घटना का रूप देना ठीक नहीं होगा, लेकिन पारिवारिक लेनदेन में स्पष्टता की जरूरत रहेगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु किसी उलझी बात से पीछे हटने और उसे छोड़ देने का भाव देगा। हर बात का पीछा करते रहने की इच्छा कम होगी। निवेश और सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। अनावश्यक खर्च चलता रहा तो आर्थिक तंगी का जोखिम बढ़ेगा।

आज का मकर करियर राशिफल दफ्तर में अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़ी बात प्रमुख रहेगी। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी सूर्य नीच राशि में है। इससे वरिष्ठों के साथ अपनी भूमिका और सम्मान का प्रश्न अधिक महसूस होगा। काम की सामान्य बात भी आपको अपने महत्व से जुड़ी लगेगी। आज किसी निश्चित पेशेवर लाभ का वादा नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी निभाने और परिणाम आने के बीच दूरी रह सकती है। पढ़ाई में थकान के कारण एक जगह टिकना कठिन लग सकता है। जटिल विषय को छोड़कर उठ जाने का मन होगा। कामकाजी लोगों को किसी उलझे मामले से दूरी बनाने की इच्छा रहेगी। वरिष्ठ से बातचीत में अपने काम का पक्ष शांत स्वर में रखें। इससे चर्चा का विषय स्पष्ट रहेगा।

आज का मकर आर्थिक राशिफल आज आमदनी खर्च की बराबरी नहीं कर पाएगी। जरूरत से बाहर का खर्च आर्थिक दबाव और बढ़ाएगा। पैसे का कोई नया रास्ता पक्का मानकर राहत की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। निवेश के लिए दिन प्रतिकूल है और बड़ा आर्थिक जोखिम लेना कठिनाई बढ़ा सकता है। पारिवारिक संबंधों का दबाव पैसे के फैसले तक पहुंचेगा। छोटे भाई बहन से जुड़ी किसी आर्थिक बात में असहजता रहने की संभावना है। किसी खास नुकसान को तय मानने का संकेत नहीं है। खर्च रोकने की जगह आज साफ दिखाई देगी, भले उसे स्वीकार करना मन को अच्छा न लगे। केवल आज की आवश्यक जरूरतों तक खर्च सीमित रखें। आर्थिक राहत का रास्ता फिलहाल खर्च घटाने से जुड़ेगा।

आज का मकर लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट रहेगी। अपनी बात को अंतिम मान लेने का भाव बातचीत को और कठिन करेगा। घर की शांति पर इसका असर होगा और साथ रहते हुए भी कुछ दूरी महसूस होगी। परिवार में किसी बात को छोड़ देने की इच्छा उठेगी, लेकिन अनकही नाराजगी भी बनी रहेगी। आज की स्पष्ट चेतावनी यही है कि तकरार को लंबा खींचना घरेलू माहौल बिगाड़ेगा। छोटे भाई बहन की किसी बात या संभावित कदम को लेकर भरोसा कम महसूस हो सकता है। इसे हर रिश्ते पर लागू करने से तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ असहमति में कुछ देर का विराम रखें। बातचीत की अगली शुरुआत तब अपेक्षाकृत शांत स्वर में होगी।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल थकान और अकेले रहने की इच्छा आज अधिक रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च की चिंता के साथ आराम की जरूरत प्रमुख होगी और जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए खुद पर अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं होगा। घर या दफ्तर की बातचीत के बाद कुछ देर शांत रहने का मन होगा। यह मनःस्थिति दिन के काम करने की गति को धीमा रखेगी। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया जा सकता। आज विश्राम का समय पहले तय कर लें। अपनी ऊर्जा कम महसूस होने पर भी जिम्मेदारियां सामने रहेंगी, इसलिए काम और आराम के बीच खिंचाव का अनुभव होगा।

शुभ अंक ४

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें रात के काम समेटकर सामान्य समय से पहले सोने की तैयारी करें।

क्या न करें नाराजगी में परिवार के किसी सदस्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली बात न कहें।