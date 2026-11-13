आज का मकर राशिफल ( 13 नवंबर): आर्थिक दबाव मन में महसूस होगा, घर की शांति पर भी पड़ेगा प्रभाव
Makar rashifal today: आज मकर राशि वालों के लिए खर्च आमदनी से अधिक रहेगा। जीवनसाथी से कड़वाहट घरेलू माहौल पर असर डालेगी। निवेश और सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल।
जीवनसाथी के साथ कड़वी बातचीत घर का माहौल भारी करेगी। आज खर्च आमदनी से अधिक रहेगा और यही आर्थिक दबाव मन में भी महसूस होगा। छोटे भाई बहन की ओर से आपके हित के विरुद्ध कोई कोशिश होने की संभावना है। इस आशंका को किसी तय घटना का रूप देना ठीक नहीं होगा, लेकिन पारिवारिक लेनदेन में स्पष्टता की जरूरत रहेगी। सिंह राशि के आठवें भाव में केतु किसी उलझी बात से पीछे हटने और उसे छोड़ देने का भाव देगा। हर बात का पीछा करते रहने की इच्छा कम होगी। निवेश और सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। अनावश्यक खर्च चलता रहा तो आर्थिक तंगी का जोखिम बढ़ेगा।
आज का मकर करियर राशिफल
दफ्तर में अधिकार और आत्मसम्मान से जुड़ी बात प्रमुख रहेगी। तुला राशि के दसवें भाव में मार्गी सूर्य नीच राशि में है। इससे वरिष्ठों के साथ अपनी भूमिका और सम्मान का प्रश्न अधिक महसूस होगा। काम की सामान्य बात भी आपको अपने महत्व से जुड़ी लगेगी। आज किसी निश्चित पेशेवर लाभ का वादा नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी निभाने और परिणाम आने के बीच दूरी रह सकती है। पढ़ाई में थकान के कारण एक जगह टिकना कठिन लग सकता है। जटिल विषय को छोड़कर उठ जाने का मन होगा। कामकाजी लोगों को किसी उलझे मामले से दूरी बनाने की इच्छा रहेगी। वरिष्ठ से बातचीत में अपने काम का पक्ष शांत स्वर में रखें। इससे चर्चा का विषय स्पष्ट रहेगा।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
आज आमदनी खर्च की बराबरी नहीं कर पाएगी। जरूरत से बाहर का खर्च आर्थिक दबाव और बढ़ाएगा। पैसे का कोई नया रास्ता पक्का मानकर राहत की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। निवेश के लिए दिन प्रतिकूल है और बड़ा आर्थिक जोखिम लेना कठिनाई बढ़ा सकता है। पारिवारिक संबंधों का दबाव पैसे के फैसले तक पहुंचेगा। छोटे भाई बहन से जुड़ी किसी आर्थिक बात में असहजता रहने की संभावना है। किसी खास नुकसान को तय मानने का संकेत नहीं है। खर्च रोकने की जगह आज साफ दिखाई देगी, भले उसे स्वीकार करना मन को अच्छा न लगे। केवल आज की आवश्यक जरूरतों तक खर्च सीमित रखें। आर्थिक राहत का रास्ता फिलहाल खर्च घटाने से जुड़ेगा।
आज का मकर लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंधों में कड़वाहट रहेगी। अपनी बात को अंतिम मान लेने का भाव बातचीत को और कठिन करेगा। घर की शांति पर इसका असर होगा और साथ रहते हुए भी कुछ दूरी महसूस होगी। परिवार में किसी बात को छोड़ देने की इच्छा उठेगी, लेकिन अनकही नाराजगी भी बनी रहेगी। आज की स्पष्ट चेतावनी यही है कि तकरार को लंबा खींचना घरेलू माहौल बिगाड़ेगा। छोटे भाई बहन की किसी बात या संभावित कदम को लेकर भरोसा कम महसूस हो सकता है। इसे हर रिश्ते पर लागू करने से तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ असहमति में कुछ देर का विराम रखें। बातचीत की अगली शुरुआत तब अपेक्षाकृत शांत स्वर में होगी।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
थकान और अकेले रहने की इच्छा आज अधिक रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च की चिंता के साथ आराम की जरूरत प्रमुख होगी और जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है, इसलिए खुद पर अतिरिक्त बोझ डालना ठीक नहीं होगा। घर या दफ्तर की बातचीत के बाद कुछ देर शांत रहने का मन होगा। यह मनःस्थिति दिन के काम करने की गति को धीमा रखेगी। किसी खास बीमारी का संकेत नहीं दिया जा सकता। आज विश्राम का समय पहले तय कर लें। अपनी ऊर्जा कम महसूस होने पर भी जिम्मेदारियां सामने रहेंगी, इसलिए काम और आराम के बीच खिंचाव का अनुभव होगा।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
रात के काम समेटकर सामान्य समय से पहले सोने की तैयारी करें।
क्या न करें
नाराजगी में परिवार के किसी सदस्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली बात न कहें।
कल का राशिफल
कल आर्थिक दबाव और मन की थकान रहेगी। अलग अलग कामों में कठिनाई महसूस होगी। यात्रा में सतर्कता उपयोगी रहेगी। प्रेम संबंधों में साथ बिताए पल स्नेह और खुशी देंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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