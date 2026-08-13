मकर राशिफल 13 अगस्त 2026: आज अटके हुए धन की होगी वापसी, भावुक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा
Aaj ka makar rashifal 13 August 2026: आज मकर राशि के लोगों को कामकाज में साझेदारी वाली बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। पढ़ें आज का मकर राशिफल 13 अगस्त।
Today Capricorn Horoscope 13 August 2026, आज का मकर राशिफल: दिन की शुरुआत लोगों के साथ तालमेल पर केंद्रित रहेगी। किसी साथी, सहयोगी, क्लाइंट या परिवार के सदस्य की बात को ध्यान से सुनना जरूरी होगा। आपको लग सकता है कि हर कोई आपसे कुछ चाहता है। सुबह का संतुलन अगर आप बनाए रखते हैं, तो आगे का हिस्सा संभल जाएगा। दिन बढ़ने पर मन थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। कुछ नतीजे उम्मीद से कम मिलें, तो मूड पर असर पड़ सकता है। यही वह समय है जब भावुक फैसलों से बचना बेहतर रहेगा। सूर्य, बुध और गुरु संबंधों के क्षेत्र में हैं, इसलिए सलाह, समझौता और साझा सोच से रास्ता निकलेगा। बाद का चंद्रमा गहराई और संवेदनशीलता बढ़ाता है, इसलिए छोटी बात भी ज्यादा भारी लग सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा या कोई भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, जिससे राहत मिलेगी। साथ ही, किसी जरूरतमंद की मदद करने का भाव भी मजबूत रहेगा। बस ऐसा करते समय अपनी सीमा न भूलें। बच्चों से जुड़ी बात खुशी दे सकती है और उनका सहयोग मन संभालेगा।
आज का मकर लव राशिफल
रिश्तों में समझदारी बहुत काम आएगी। सुबह साथी के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है, खासकर अगर आप दोनों किसी साझा योजना, खर्च या घर के मामले पर बात करना चाहें। दिन के बाद के हिस्से में भावनाएं गहरी होंगी, इसलिए शक, चुप्पी या अधूरी बातों से बचें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे बहुत ड्रामा करने के बजाय साफ और शांत शब्दों में अपनी अपेक्षा रखें। बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और उनसे गर्व भी महसूस हो सकता है। परिवार में किसी की मदद करने से अपनापन बढ़ेगा, पर अपनी थकान भी पहचानते रहें।
आज का मकर करियर राशिफल
कामकाज में साझेदारी वाली बातों पर विशेष ध्यान दें। किसी कॉन्ट्रैक्ट, डील, मेल या आपसी समझ पर जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। जो लोग सेवा, सलाह, सेल्स, लीगल, कंसल्टिंग या पब्लिक डीलिंग में हैं, उन्हें लोगों की जरूरत समझकर काम करना होगा। मंगल काम वाले क्षेत्र में है, इसलिए मेहनत करने की क्षमता अच्छी है, पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को आज गहराई से पढ़ने का फायदा होगा। रिसर्च, विश्लेषण और पुनरावृत्ति में अच्छा समय जा सकता है। यदि किसी नतीजे से निराशा मिले, तो उसे अंतिम सच न मानें। सुधार की गुंजाइश बनी हुई है।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
रुका हुआ पैसा, बकाया भुगतान या लंबित क्लियरेंस में कुछ राहत मिल सकती है। यह दिन निवेश पर सोचने के लिए ठीक है, लेकिन उत्साह में जोखिम न बढ़ाएं। सट्टा या बहुत तेज रिटर्न वाले विकल्प केवल समझदारी और सीमा के साथ ही देखें। परिवार या साझा धन से जुड़ी बातों में कागजी साफगोई रखें। भावनात्मक खर्च से बचना जरूरी है। जो भी करें, लिखित रिकॉर्ड और बजट दोनों साथ रखें।
आज का मकर सेहत राशिफल
मूड का असर शरीर पर पड़ सकता है। थकान, बेचैनी या ध्यान भटकना महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय और यात्रा में अतिरिक्त सावधानी रखें। जल्दी में निकलना या मन कहीं और होना ठीक नहीं होगा। हल्की कसरत, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन जरूरी रहेगा। सोने से पहले दिमाग को शांत करने के लिए स्क्रीन कम करें। इससे नींद बेहतर होगी।
आज की सलाह: भावुक होकर फैसला न लें, पहले पूरी जानकारी और अपना हित दोनों देख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र