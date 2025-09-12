Today Capricorn Horoscope 12 September 2025 Aaj ka makar rashi rashifal predictions मकर राशिफल 12 सितंबर: आज थोड़ी बचत करने के तरीकों की करें खोज, ऑफिस में जल्दबाजी से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Capricorn Horoscope 12 September 2025 Aaj ka makar rashi rashifal predictions

मकर राशिफल 12 सितंबर: आज थोड़ी बचत करने के तरीकों की करें खोज, ऑफिस में जल्दबाजी से बचें

Today Capricorn Horoscope 12 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेFri, 12 Sep 2025 05:52 AM
share Share
Follow Us on
मकर राशिफल 12 सितंबर: आज थोड़ी बचत करने के तरीकों की करें खोज, ऑफिस में जल्दबाजी से बचें

Capricorn Horoscope Today 12 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों आज आपका ध्यान क्लियर और स्थिर रहेगा। कामकाज और प्रोजेक्ट की दिशा में छोटे व काम के कदम उठाएं। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ दयालु शब्दों की प्रैक्टिस करें। छोटी जीत को सेलिब्रेट करें और शांत गति रखें। एक सिंपल टास्क पूरा करें जो अच्छी एनर्जी और गर्व की शांत भावना लाता है।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों प्यार के लिए आज का दिन सौम्य रहने वाला है। आप जो महसूस करते हैं उसे अच्छे शब्दों में कहें और ध्यान से सुनें। छोटे-छोटे टास्क, जैसे गर्मजोशी से भरा मैसेज या किसी काम में मदद करना बहुत मायने रखेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी फ्रेंडली इंविटेशन के लिए हां कहें या कोई नया शौक आजंमाएं जहां आप लोगों से मिल सकें। भरोसा रखें कि सच्चा और धैर्यवान होने से आपको किसी के साथ जुड़ने और खुशहाल रिश्ता बनाने में मदद मिलेगी और साथ में सिंपल पलों को एन्जॉय करेंगे।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 12 सितंबर: आज जरूरतों की बनाएं एक शॉर्ट लिस्ट, कोई नई स्किल आजमाएं

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर एक क्लियर टास्क पर फोकस करें और उसे अच्छे से पूरा करें। छोटी-छोटी जीतें आपकी लगातार कोशिश को दिखाएंगी। किसी कलीग की मदद करें और आप भरोसे का निर्माण करेंगे। अगर बदलाव की जरूरत है, तो एक सिंपल प्लान लिखें और इसे आराम से अपनी टीम के साथ शेयर करें। जल्दबाजी से बचें, स्थिर कदम बड़ी गलतियों को मात देते हैं। आपके सावधानी से किए गए काम पर ध्यान दिया जाएगा और अगर आप तैयार और मददगार रहेंगे और लक्ष्य क्लियर रखेंगे तो लीड करने या सीखने का एक छोटा सा मौका मिल सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों को आज पैसों के मामले में सोच-समझकर प्लान बनाने की जरूरत है। जरूरी खर्चों की एक शॉर्ट लिस्ट और एक छोटा बचत लक्ष्य लिखें। बड़ी खरीदारी से तब तक बचें जब तक कि उनकी जरूरत नहीं हो और अच्छी तरह सोच-विचार नहीं किया गया हो। थोड़ी बचत करने के तरीकों की खोज करें, जैसे लंच पैक करना या सब्सक्रिप्शन को चेक करना। अगर आप फैमिली के साथ पैसा शेयर करते हैं, तो जरूरतों के बारे में विनम्रता के साथ और स्पष्ट रूप से बातचीत करें।

ये भी पढ़ें:आज किन राशियों को मिलेगी अच्छी खबर और किस राशि के लोग न लें रिस्क, जानें राशिफल

मकर सेहत राशिफल- मकर राशि वालों के लिए आज आपकी बॉडी स्थिर व जेंटल केयर पसंद कर सकता है। ऐसी चीजों को खाएं जो आपको हल्का और स्ट्रांग फील कराएं, जैसे फल, सब्जियां और गर्म सूप। एनर्जी प्रवाहित रखने के लिए टास्कों के बीच थोड़ी देर टहलें या स्ट्रेच करें। पर्याप्त पानी पिएं और थकने पर आराम करें। अगर स्ट्रेस नजर आए, तो गहरी सांसें लेने की कोशिश करें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने