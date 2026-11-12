आज का मकर राशिफल ( 12 नवंबर): क्षमता से ज्यादा पैसा लगाने से सावधान रहें, काम में जोश रहेगा

Makar rashifal today: मकर राशि वालों के लिए निवेश का पक्ष अनुकूल है। अचानक मेहमान आने की संभावना है और मित्र की अच्छी खबर के बाद दिन में आराम की जरूरत महसूस होगी।

घर में किसी के अचानक आने की संभावना है और स्वागत की बातचीत से माहौल अच्छा होगा। सुबह मित्रों से संपर्क रहेगा। किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और उससे मन प्रसन्न होगा। संपर्कों की इस सक्रियता के बीच निवेश का पक्ष भी अनुकूल है। आज किया गया निवेश आगे कठिन समय में सहारा बनने के योग रखता है। आपकी मीठी बातचीत का आकर्षण रहेगा और किसी के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ने की संभावना है। दिन के दूसरे हिस्से में बाहर की व्यस्तता से हटकर अपने लिए समय चाहेंगे। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में और दोपहर के आसपास धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। पहले मित्र और लाभ की बातें, फिर खर्च और आराम ध्यान खींचेंगे। मेलजोल के बाद शांत बैठना अच्छा लगेगा।

आज का मकर करियर राशिफल काम में जोश रहेगा, लेकिन बीच-बीच में चिड़चिड़ाहट भी महसूस होगी। साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनी गति मिलाने में ध्यान देना पड़ेगा। मंगल आज कर्क राशि के सातवें भाव की नीच स्थिति से सिंह राशि के आठवें भाव में जाएगा। इस बदलाव का सटीक समय तय नहीं है। आज साझेदारी से जुड़े जोश के साथ बाद में भीतर की अधीरता भी महसूस होगी। इससे किसी झगड़े या नुकसान का निष्कर्ष नहीं निकलता। अपने हिस्से का काम पूरा करने की इच्छा तेज रहेगी। काम ज्यादा खींचने पर थकान बढ़ने की संभावना है। पढ़ाई करने वालों को भी अपनी मेहनत और आराम के बीच जगह बनानी होगी। आज बड़े पेशेवर परिणाम का स्पष्ट संकेत नहीं है। साझा काम में अगला कदम तय करने के लिए संक्षिप्त बातचीत करें।

आज का मकर आर्थिक राशिफल निवेश के लिए दिन अनुकूल है। आज लगाई गई रकम भविष्य की कठिन जरूरत में मददगार होने की संभावना रखती है। यह लाभ का संकेत है, किसी निश्चित रकम या तुरंत वापसी का वादा नहीं। सुबह आमदनी और परिचित लोगों से जुड़े विषयों पर बात होगी। दिन बढ़ने पर खर्च का ध्यान ज्यादा आएगा। कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और परिवार की जरूरतों को लेकर अचानक चाह तथा बेचैनी बढ़ाएगा। कोई आर्थिक विचार मन को जल्दी पकड़ लेगा। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जोड़ने की इच्छा भी तेज होगी। निवेश की रकम उतनी रखें, जितनी मौजूदा जरूरतों के बाद सहज लगे। आज आकर्षण में आकर क्षमता से ज्यादा पैसा लगाने से सावधान रहें।

आज का मकर लव राशिफल आपकी बोली में अपनापन रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ने के योग हैं, जिसकी ओर आपका आकर्षण है। सहज बातचीत का महत्व ज्यादा महसूस होगा। घर में अचानक मेहमान आने की संभावना दिन को अलग रंग देगी। स्वागत के दौरान परिचित बातें खुलेंगी और घरेलू माहौल में गर्मजोशी रहेगी। सुबह मित्रों से मेलजोल अच्छा रहेगा। किसी की अच्छी खबर पर दिल से खुशी होगी। बाद में अपने लिए थोड़ा एकांत चाहेंगे, इसलिए बातचीत की इच्छा कम हो जाएगी। घर के लोगों को अपना आराम का समय सहज ढंग से बता दें। आज साथ और एकांत, दोनों की अलग जरूरत महसूस होगी। दिन का पहला हिस्सा लोगों से जुड़ने में ज्यादा सहज रहेगा।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल अधिक काम से थकान बढ़ने की संभावना है। शुरुआत की सक्रियता देखकर पूरा दिन उसी रफ्तार से चलाने का मन होगा, मगर बाद में आराम की जरूरत साफ महसूस होगी। अपने शरीर की सहज क्षमता का खयाल रखना आज महत्वपूर्ण रहेगा। व्यस्तता के बाद चुपचाप बैठने की इच्छा होगी। जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। आज काम की सीमा पहले तय कर लें। दिन के बाद वाले हिस्से में खर्च की चिंता और थकान साथ महसूस हो सकती है। आराम के लिए मिली जगह अच्छी लगेगी और बाहर की हलचल से कुछ देर दूर रहने का मन होगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अचानक आए मेहमान का आत्मीयता से स्वागत करें।

क्या न करें थकान महसूस होने पर भी नया काम अपने ऊपर न लें।