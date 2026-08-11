मकर राशिफल 11 अगस्त: राहु के कारण खर्च के फैसलों में करेंगे जल्दबाजी, सबकुछ अकेले तय ना करें
Aaj ka makar rashifal 11 August 2026: आज मकर राशि वालों के लिए अकेले सब कुछ तय करने से बेहतर है कि मिलकर फैसला लें। अपनापन आपको राहत देगा। पढ़ें आज का मकर राशिफल।
Today Capricorn Horoscope 11 August, आज का मकर राशिफल: रिश्तों, साथ निभाने और साझा समय का दिन है। परिवार के साथ बाहर जाने, छोटी ड्राइव, मिलना-जुलना या घर में आराम से समय बिताने का मन बन सकता है। दिन में सुख और सहजता का भाव रहेगा, बशर्ते आप छोटी बातों पर नियंत्रण रखने की कोशिश न करें। सामने वाले की राय सुनेंगे तो माहौल और बेहतर रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए करीबी परिचितों या परिवार के जरिए किसी नए संपर्क की शुरुआत हो सकती है। इसे तुरंत बड़ा रूप देने की जरूरत नहीं है। बस बातचीत को सहज रखें। शादीशुदा लोग साथी के साथ तालमेल अच्छा महसूस कर सकते हैं। सूर्य, बुध और गुरु का असर साझेदारी वाले मामलों को केंद्र में ला रहा है, इसलिए आज अकेले सब कुछ तय करने से बेहतर है कि मिलकर निर्णय लें। घर के बड़े लोगों की बात भी उपयोगी लग सकती है। अगर मन लंबे समय से थका हुआ था, तो अपनापन आपको राहत देगा। दिन का अच्छा हिस्सा संबंधों को समय देने से खुलेगा।
आज का मकर लव राशिफल
प्रेम जीवन में मिठास बढ़ सकती है। जो लोग अपने मन की बात कहने की सोच रहे थे, उनके लिए अच्छा मौका बन सकता है। बहुत नाटकीय अंदाज की जरूरत नहीं है। सादगी और सच्चाई ज्यादा काम करेगी। शादीशुदा लोग साथी को कोई छोटा उपहार, पसंद की चीज या समय देकर खुश कर सकते हैं। इससे दूरी कम होगी। अविवाहित लोगों को जान-पहचान के दायरे से रिश्ता या परिचय की बात सुनने को मिल सकती है। परिवार के साथ सामंजस्य बना रहेगा। बस किसी पुरानी नाराजगी को बीच में न लाएं।
आज का मकर करियर राशिफल
काम के मामलों में साझेदारी, टीमवर्क और बातचीत अहम रहेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट में सहयोग की जरूरत है, तो आज बात करना फायदेमंद रहेगा। नौकरी में क्लाइंट, पार्टनर, सहयोगी या वरिष्ठ के साथ संवाद बेहतर हो सकता है। आपकी छवि शांत और भरोसेमंद बनेगी। छात्र समूह में पढ़ाई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। चर्चा से समझ बढ़ेगी। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति या बातचीत वाले काम में हैं, उन्हें भाषा पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कठोर या बहुत धीमा रवैया दोनों से बचें। संतुलित रहेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कारोबार में समझौते या संयुक्त योजना को आगे बढ़ाने से पहले शर्तें साफ कर लें।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
धन पक्ष सामान्य रूप से संतुलित रह सकता है। बाहर घूमने, खानपान, उपहार या परिवार के साथ छोटी खुशी पर खर्च हो सकता है। यह खर्च बहुत भारी न हो, इसका ध्यान रखें। राहु का प्रभाव वाणी और खर्च के फैसलों में जल्दबाजी करवा सकता है, इसलिए दाम और जरूरत दोनों देखें। किसी साझेदारी वाले वित्तीय मामले में लिखित स्पष्टता रखना अच्छा रहेगा। दूर की योजना या सीखने पर किया गया खर्च उपयोगी साबित हो सकता है।
आज का मकर सेहत राशिफल
आराम का मन रहेगा, लेकिन खानपान और पानी की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। शरीर में हल्की असहजता, भारीपन या थकावट महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। थोड़ी चाल, हल्की स्ट्रेचिंग और समय पर आराम राहत देंगे। साफ-सफाई और दिनचर्या का अनुशासन बनाए रखना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: रिश्तों में पहल करें, लेकिन हर बात में नियंत्रण छोड़कर थोड़ा सहज भी रहें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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