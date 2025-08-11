मकर राशिफल 11 अगस्त: धन संबंधी मामले दिख रहे स्थिर, छोटे-छोटे कामों पर दें ध्यान

Today Capricorn Horoscope 11 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 11 अगस्त 2025: मकर राशि वालों के लिए यह दिन आपके स्थिर फोकस और मददगार स्वभाव का उपयोग करने का मौका प्रदान करता है। आप स्कूल या काम में ऐसे मौके खोज सकते हैं जो बदलाव लाते हैं। फ्रेंडली सलाह के लिए तैयार रहें और जरूरत पड़ने पर ब्रेक लें। आपका शांत दृष्टिकोण आपको चुनौतियों से गाइड करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज रिश्तों में दयालु भावों के लिए अपना दिल खोलें। अपने पार्टनर या करीबी दोस्त से बात करते समय आप ज्यादा धैर्यवान महसूस कर सकते हैं। ध्यान से सुनने से आपको उनकी फीलिंग्स को समझने में मदद मिलेगी। एक छोटा सा सरप्राइज या मैसेज एक बड़ी मुस्कान ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो आत्मविश्वास के साथ किसी नए व्यक्ति से संपर्क करें। दयालु कार्यों से गर्मजोशी और विश्वास पैदा होगा। आज मूड को हल्का करने के लिए एक सौम्य तारीफ करें।

मकर करियर राशिफल- मकर राशि वालों काम या स्कूल में पहले छोटे-छोटे कामों पर ध्यान दें। आपका लगातार प्रयास टीचर या बॉस को प्रभावित करेगा। आपको उस परेशानी को हल करना आसान लग सकता है जो पहले कठिन लगती थी। शक होने पर सवाल पूछें और अपने विचार स्पष्ट रूप से शेयर करें। आप दयालुता दिखाएंगे तो टीम वर्क सहज महसूस होगा। थकान महसूस होने से बचने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों के लिए आज धन संबंधी मामले स्थिर दिख रहे हैं। आपको पॉकेट मनी से बचत करने का कोई छोटा सा मौका मिल सकता है। मौज-मस्ती की चीजों पर खर्च करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। आपको जो चाहिए उसकी एक सिंपल लिस्ट आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकती है। अगर आपको एक्स्ट्रा रकम मिलती हैं, तो बाद में किसी स्पेशल चीज के लिए बचत करने पर विचार करें। केवल इसलिए चीजें खरीदने से बचें क्योंकि वे दूसरों के पास हैं। अब होशियार रहने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो फैमिली के किसी मेंबर से बात करें।

मकर सेहत राशिफल- मकर राशि वालों के लिए आज का दिन सिंपल एक्टिविटी के लिए अच्छा है जो आपको स्ट्रांग बनाए रखें। सुबह थोड़ी देर वॉक करने या आसान स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। बार-बार पानी पीने से आपको रिफ्रेश महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो कुछ देर रेस्ट करें या एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। ब्रेकफास्ट में फल या सब्जियां खाने से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सकती है। भोजन से पहले अपने हाथ धोना याद रखें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

