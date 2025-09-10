Today Capricorn Horoscope 10 September 2025 Aaj ka makar rashifal daily future prediction मकर राशिफल 10 सितंबर: आज नहीं होगी कोई गंभीर आर्थिक परेशानी, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Today Capricorn Horoscope 10 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 10 Sep 2025 05:50 AM
Capricorn Horoscope Today 10 September 2025, Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों को आज प्यार में पड़ना चाहिए और इसका असर आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ेगा। बैलेंस वाली लाइफस्टाइल बनाए रखें। स्मार्ट मौद्रिक निवेश पर विचार करें।

मकर लव राशिफल- मकर राशि वालों आज आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है, लेकिन ईमानदारी से जुड़े मामले हो सकते हैं। आपका लवर आपके इरादों पर सक कर सकता है, जिसके कारण आज अनबन हो सकती है। जो लोग लव अफेयर में नए हैं उन्हें एक-दूसरे को जानने में सावधानी बरतने की जरूरत है। अपना दिल खुला रखें और उम्मीद हाई रखें, क्योंकि कोई सीधे आपके दिल और आपके जीवन में चलकर इसे और भी खूबसूरत बना सकता है। विवाहित महिलाएं पारिवारिक रास्ते पर चलने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

मकर करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है और आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वर्कप्लेस पर नैतिकता से समझौता नहीं करें। बैंकर, आईटी पेशेवर, लीगल पर्सन, शेफ, आर्किटेक्ट, प्रोड्यूसर, केमिस्ट और मीडिया कर्मियों के लिए आज का शेड्यूल थोड़ा मुश्किल होगा। तारीफ जीतने के लिए कई टोपी पहनने के लिए भी तैयार रहें। आपको टीम डिस्कशन में भाग लेते समय सतर्क रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके सुझाव सीनियर्स को परेशान नहीं करें। नौकरी के सिलसिले में आज आप ट्रैवल कर सकते हैं।

मकर आर्थिक राशिफल- कोई गंभीर आर्थिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन उचित वित्तीय प्लानिंग बनाना अच्छा है। किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें, क्योंकि इसे वापस पाने में दिक्कतें आएंगी। कुछ जातकों को आज अपने जीवनसाथी के परिवार से आर्थिक मदद भी मिलेगी। सट्टा बिजनेस में निवेश करने से पहले मार्केट की स्टडी करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करने और पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

मकर सेहत राशिफल- आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है और दिन की शुरुआत योग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से करना अच्छा है। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह की जरूरत होगी, और बच्चों में भी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। दिन के दूसरे भाग में भारी वस्तुएं उठाने से बचना चाहिए। महिलाएं डाइजेशन से जुड़ी परेशानी उठा सकती हैं। शाम के समय टूव्हीलर चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

