मकर राशिफल 26 फरवरी: ईगो के चलते रिश्ते में आ सकती है दिक्कत, बिजनेस से जुड़े लोग इस चीज में बरतें सावधानी

Feb 26, 2026 07:35 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope Today 26 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 26 फरवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

मकर राशिफल 26 फरवरी: ईगो के चलते रिश्ते में आ सकती है दिक्कत, बिजनेस से जुड़े लोग इस चीज में बरतें सावधानी

Capricon Horoscope Today 26 February 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज के दिन मकर राशि वालों को रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। हालांकि इसका इसका आगे चलकर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कोशिश करें कि अपने पर्सनल मैटर को आप शांति से सुलझा लें। प्रोफेशनल लाइफ आज बिजी रहने वाली है। आज हर एक टास्क में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही सेहत भी सही रहने वाली है।

मकर लव राशिफल

आज आपकी लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। आप खुश होंगे। पार्टनर के साथ आप अच्छा समय बिताने वाले हैं। आज बस इस बात का ध्यान रखें कि आप उनकी फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाएं। आपको समझना होगा कि रिश्ते में आपसी सम्मान होना कितना जरूरी है। पार्टनर की बात को अच्छे से सुनें। अच्छे लिस्नर बनेंगे तो आधी दिक्कत को यही खत्म हो जाएगी। आज शाम को आप पार्टनर के लिए रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं। कुछ लोगों के रिश्तों में आज ईगो के चलते दिक्कत आएगी। हल्की-फुल्की तकरार होने की संभावना है। शाम होते-होते तक आपसी मतभेद को बात करके खत्म कर लें।

मकर करियर राशिफल

आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑफिस मीटिंग में सीनियर्स के सामने प्रेजेंटेशन देते समय कॉन्फिडेंट रहें। हो सकता है कि आज आपके काम को लेकर कुछ जरूरी सवाल पूछे जा सकते हैं। हर एक सवाल का जवाब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दें। हो सकता है कि आने वाले समय में आपका प्रमोशनल हो। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर ही लेना है। स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफलता के लिए अपनी मेहनत बढ़ानी होगी।

मकर मनी राशिफल

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है। कुछ लोग अपने घर की मरम्मत या फिर नया घर खरीदने पर विचार कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज नए क्षेत्र में विस्तार करते समय सावधानी बरतें। वहीं आज के दिन किसी को भी बड़ी रकम उधार में देने से बचें।

मकर हेल्थ राशिफल

आज आप ज्यादा तनाव ना लें। कुछ लोगों को तनाव की वजह से ही सिरदर्द और साइनस की दिक्कत हो सकती है। आज तली-भुनी हुई चीजों को खाने से बचें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखें। कुछ महिला जातकों को स्त्री रोग संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। ऐसे में ख्याल रखें। जो बच्चे कैंपिंग के लिए बाहर गए हैं, वो लोग आज सावधान रहें।

