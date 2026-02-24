मकर राशिफल 24 फरवरी: आज है पार्टनर से खुलकर बात करने का दिन, ऑफिस में जल्दबाजी में ना लें फैसला
Capricorn Horoscope Today 24 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 24 फरवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 24 February 2026: आज आप फोकस रहकर काम कर पाएंगे। काम में क्लैरिटी रहेगी और आप अपनी मेहनत पूरी करेंगे। आज आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को समझदारी से निभाने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स बैलेंस्ड रहने वाली हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। आज का दिन आपके लिए फेवरेवल रहेगा। आप धैर्य रखें क्योंकि इससे आप हर छोटी-बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा पाएंगे। सोच में क्लैरिटी रहेगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी मेहनत आपको सम्मान दिलाएगी। पैसे के मामले में दिन सही जाएगा। आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। बाकी नीचे जानें आज यानी 24 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
मकर लव राशिफल
आज लव लाइफ सही जाएगी। शांत रहकर चीजों को समझने की कोशिश करें। जरूरत लगे तो पार्टनर से आज खुलकर बात करें। आज आपको पार्टनर के प्रति ज्यादा अपनापन महससू हो सकता है। आज उनके साथ सुकून भरे कुछ लम्हें बिताना चाहेंगे। छोटे-छोटे जेस्चर से उनका दिल जीतें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे आप लोगों के बीच भरोसा बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी के साथ सम्मानजनक बातचीत अच्छी लग सकती है। पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचें। धैर्य और खुले दिल से रहने पर प्यार नैचुरल रूप से बढ़ेगा। इमोशनल बैलेंस आज रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ाएगा।
मकर करियर राशिफल
ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। आप व्यस्थित तरीके से ही काम करने की कोशिश करें। इससे काम जल्दी भी होगा और आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। सीनियर्स आपकी मेहनत को सराहेंगे। वो आपके नए आइडिया पर भरोसा करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। टीमवर्क के साथ काम करें। टीम मीटिंग में विनम्रता के साथ अपनी बात सामने रखें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें। अपनी स्किल्स को बढाएं क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा।
मकर मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में आपकी स्थिति स्थिर रहने वाली है। आप अपने खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। आप आगे की प्लानिंग के लिए भी खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे। आज चेक करें कि आप बचत कितना कर रहे हैं और इसमें क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ध्यान रहें कि बजट और बचत का बैलेंस सही होना चाहिए। कोई अच्छा ऑफर देखकर फालतू में खर्चा ना करें। जो जरूरत लगें वहीं खरीदें। ऐसे समझदारी भरे फैसले लेने जरूरी है। पैसों के मामले में अगर सलाह लेनी है तो इसके लिए किसी अनुभवी और भरोसेमंद इंसान को चुनें। इतना जान लें कि सोच-समझकर की गई प्लानिंग आगे बहुत काम आती है।
मकर हेल्थ राशिफल
आज आपकी हेल्थ सही रहने वाली है। आपको अपने रूटीन को फॉलो करते रहना है। आज हल्की एक्सरसाइज से मन खुश रहेगा। दिन की शुरुआत इसी से करें। स्ट्रेचिंग से आपको फायदा मिलेगा। हल्की-फुल्की वॉक से मन रिफ्रेश हो जाएगा। अगर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो बीच-बीच में ब्रेक लेकर कुर्सी से उठें। आंखों को भी कुछ देर के लिए आराम दें। आज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें क्योंकि इससे मन शांत रहेगा। ब्रेक लेते रहिए ताकि तनाव ना बढ़ें। आपकी अच्छी आदतें आपको आगे ले जाएंगी और स्वस्थ्य रखेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें