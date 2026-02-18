मकर राशिफल 18 फरवरी: पार्टनर पर ना थोपें अपनी सोच, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आज रहें सतर्क
Capricorn Horoscope Today 18 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें आज यानी 18 फरवरी का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 13 February 2026: आज मकर राशि वाले लोग रिश्ते में चल रही समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। आप पार्टनर से फालतू की बहसबाजी ना करें। आज हो सके तो ऑफिस में कोई जरूरी काम करते वक्त सीनियर की सलाह को भी महत्व देने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आज आप ऑफिस के मैनेजमेंट की नजर में खरे उतरें। आज के दिन पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें। सेहत संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है। अपना ध्यान रखें। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आज यानी 18 फरवरी का दिन आपको लिए कैसा जाने वाला है?
मकर लव राशिफल
आज आप रिश्ते में खुशनुमा पल ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप पार्टनर के साथ समय बिता रहे हैं तो इस वक्त आपका व्यवहार बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। कोशिश करें कि आप पार्टनर को स्पेस दें। फालतू में अपनी सोच को उन पर ना थोपें। इससे आपका रिश्ता प्रभावित होगा। अगर आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन के जरिए पार्टनर से कनेक्ट रहें। शादीशुदा लोग बाहरी संबंदों से दूर रहें। शादीशुदा महिला जातक इस बात पर ध्यान दें कि कोई तीसरा शख्स परिवार में दखलअंदाजी ना करें।
मकर करियर राशिफल
आज आप ऑफिस में पूरी तरह प्रोफेशनल रवैया रखें। आईटी और ग्राफिक डिजाइन की फील्ड जुड़े लोगों को क्लाइंट के लिए दोबारा सेम काम करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, वो कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि रिजल्ट अच्छा ही होगा। वहीं जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वो लोग रिजाइन देकर जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। जल्द ही इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को अपने ग्रुप में चल रही साजिशों से सावधान रहना चाहिए। बिजनेस से जुड़े लोग नई चीजें लॉन्च करने के लिए एक-दो दिन रुक जाएं।
मकर धन राशिफल
आज आप पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें। इसके मिलने के चांस कम हो सकते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त सतर्क रहें। कुछ महिला जातक घर के रेनोवेशन पर खर्चा कर सकती हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले जांच-परख लें।
मकर स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। फेफड़ों या हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। महिला जातकों को त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। वहीं बच्चों को वायरल बुखार या मुंह से जुड़ी दिक्कत के कारण स्कूल मिस करना पड़ सकता है। ऐसा खाना ना खाएं जो आपके पाचन पर असर डाले और खानपान में फिटनेस का ध्यान रखें। कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है जो उनकाे रूटीन को प्रभावित कर सकता है। गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहें।
