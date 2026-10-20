आज का कर्क राशिफल 20 अक्टूबर: ऑफिस में किसी की मदद लें आज
Cancer Horoscope Today 20 October 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Kark Rashifal 20 October 2026, आज का कर्क राशिफल : दिन का बड़ा हिस्सा लोगों के साथ तालमेल बनाने में बीत सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के सातवें भाव में रहेगा। साथी, सहकर्मी या ग्राहक की जरूरत सुनना उतना ही जरूरी होगा जितना अपनी बात रखना। सुबह किसी साझा काम का तरीका तय करते समय दूसरे की सुविधा पूछ लें। दोपहर में बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन केवल अच्छे व्यवहार को पूरी सहमति न समझें। जो बात तय हुई है, उसे सरल शब्दों में दोहरा दें। अपने फैसलों में गुरु कर्क राशि के पहले भाव में रहते हुए प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भूमिका और जरूरत समझने का विवेक देता है। हर असहमति को व्यक्तिगत अस्वीकार मानना जरूरी नहीं है। शाम में किसी अपने के साथ समय मिले तो बाहरी काम की चर्चा थोड़ी सीमित रखें। दूसरे को सहज जगह देने से आप भी कम दबाव महसूस करेंगे। दिन का अच्छा परिणाम केवल काम बनना नहीं, अपेक्षाओं का साफ होना भी हो सकता है। अपनी राय रखें, मगर अंतिम जवाब सुनने की गुंजाइश छोड़ें।
आज का कर्क राशिफल 20 अक्टूबर: ऑफिस में किसी की मदद लें आज
प्रेम और रिश्ते
करीबी रिश्ते में साथ बिताने के समय की अहमियत महसूस हो सकती है। लंबे अंतराल के बाद मिलने या खुलकर बात करने की संभावना बने तो कार्यक्रम सरल रखें। हर मुलाकात में भविष्य का बड़ा फैसला करना जरूरी नहीं है। अविवाहित पाठक प्रतिबद्धता से जुड़ी बातचीत में अपनी अपेक्षाएं शांत ढंग से रख सकते हैं। साथी की व्यस्तता को तुरंत उदासीनता न मानें। पूछें कि दोनों के लिए कौन सा समय आरामदायक रहेगा। बच्चों या छोटे सदस्यों को अपनी बात रखने दें। उनकी छोटी पहल में सहयोग करें, लेकिन हर कदम का निर्देश न दें। शाम में किसी अच्छे व्यवहार को शब्दों में स्वीकार करना रिश्ते में गर्माहट ला सकता है।
शिक्षा और करियर
साझेदारी या मिलकर काम करने का कोई सुझाव उपयोगी लग सकता है। शुरुआत में काम का तरीका और बातचीत की व्यवस्था समझें। सीखने के मामले में शनि मीन राशि के नौवें भाव में रहते हुए मार्गदर्शन को व्यवस्थित तैयारी में बदलने की जिम्मेदारी देता है। छात्रों के लिए पढ़ाई की योजना में दोहराव और जांच का समय रखना बेहतर रहेगा। केवल लंबे घंटे बैठना पर्याप्त नहीं है। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद लें तो अपनी ओर से जरूरी जानकारी पूरी दें। ग्राहक या सहयोगी से बातचीत में अस्पष्ट हिस्से पूछने में संकोच न करें। सरकारी आवेदन या समझौते से जुड़ा काम हो तो अगले जरूरी दस्तावेज की पुष्टि करें। प्रक्रिया आगे बढ़ने और नतीजा आने को अलग समझें।
धन और वित्त
किसी साझा खरीद या पारिवारिक भुगतान पर बातचीत हो सकती है। राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में रहते हुए साझा रकम में भागीदारी तथा अपने जरूरी खर्च सुरक्षित रखने के बीच चुनाव दिखाते हैं। मदद मिले तो उसे उपहार मानने से पहले उसकी प्रकृति स्पष्ट करें। वापसी की अपेक्षा है या नहीं, यह पूछना उचित है। खरीद में दोनों लोगों की जरूरत अलग हो सकती है। केवल बातचीत जल्दी खत्म करने के लिए अतिरिक्त रकम न दें। जरूरी भुगतान के बाद शेष बजट देखें। हिसाब को रिश्ते की परीक्षा न बनाएं।
स्वास्थ्य और कल्याण
दूसरों की सुविधा देखते हुए अपने भोजन और आराम को न टालें। लगातार मुलाकातें या बातचीत हों तो उनके बीच छोटा विराम रखें। मन में बेचैनी आए तो तुरंत अगला संदेश भेजने के बजाय थोड़ी देर शांत बैठें। हल्की सैर शरीर और विचार दोनों को सहज कर सकती है। किसी नए व्यायाम में अपनी गति से शुरुआत करें। तुलना के कारण अतिरिक्त जोर लगाना जरूरी नहीं है। शाम को साथ समय बिताना अच्छा लगे तो भी नींद की जरूरत याद रखें। अपनी थकान साफ बताना स्वार्थ नहीं है।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, लेकिन अपनी जरूरत और जिम्मेदारी साफ शब्दों में बताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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