Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 9 February 2026 future predictions
Cancer Horoscope, कर्क राशिफल 9 फरवरी: कर्क राशि के लिए 9 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope, कर्क राशिफल 9 फरवरी: कर्क राशि के लिए 9 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 9 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Feb 09, 2026 12:48 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 9 February 2026, आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से मुक्त रहेगी। प्रोफेशनल सफलता आपके साथ रहेगी। स्वास्थ्य और धन दोनों भी आपके साथ रहेंगे। आज एक खुशहाल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का आनंद लें। आर्थिक समृद्धि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देती है। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कर्क राशि के लिए 9 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपनी लव लाइफ में सकारात्मक रवैया रखें। जब आप साथ में समय बिताएं, तो पास्ट की बातों को याद करने से बचें। कुछ छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे लव लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। साथ में ज्यादा समय बिताना अच्छा है, क्योंकि आप पुराने विवादों को भी सुलझा सकते हैं। जो लोग ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उन्हें समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पार्टनर को यह व्यवहार पसंद नहीं आ सकता है। आपको ज्यादा बातचीत के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज नौकरी में आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। नए काम आपको वर्क स्टेशन से जोड़े कर रखेंगे। कुछ कामों के लिए टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने की भी जरूरत होगी। आज के दिन ऑफिस में अपना आपा न खोएं। महिला जातकों को टीम में पुरुष कर्मचारियों को संभालने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अच्छे परिणाम पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आप किसी तरह इसे मैनेज कर सकेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आज एक प्रॉब्लम दूर हो सकती है। बिजनेसमैन को आज नए प्रोजेक्ट लेने या नया कॉन्सेप्ट लॉन्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहेगी। खर्च के बारे में सावधान रहें। जो लोग सट्टेबाजी के कारोबार और ट्रेडिंग को लेकर गंभीर हैं, वे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं लेकिन रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह के साथ। छात्रों को शैक्षिक जरूरतों के लिए फंड की जरूरत होगी। आप वित्तीय मामलों में जोखिम लेने के लिए भी तैयार रह सकते हैं। आप किसी वित्तीय विवाद को सुलझा सकते हैं या परिवार में किसी उत्सव में योगदान भी दे सकते हैं।

कर्क राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

ऑयल और चिकनाई वाले भोजन के सेवन से बचें। आज के दिन बजाय सब्जियों और फलों से भरपूर संतुलित आहार लें। खुले पार्क में सांस लेने के व्यायाम या योग करना तनाव कम करने और मन और शरीर दोनों को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है। वायरल बुखार या मुंह की स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धूम्रपान जैसी अनहेल्दी आदतों को छोड़ दें, क्योंकि यह लंबे समय में खतरनाक साबित हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

