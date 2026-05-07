कर्क राशिफल 8 मई: कर्क राशि के लिए 8 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 8 मई: कर्क राशि के लिए 8 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 8 May 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 8 May 2026, कर्क राशिफल 8 मई: भरोसे और जिम्मेदारियों के लिए आज एक क्लियर प्लान बनाने की जरूरत है। आज किसी जिम्मेदारी पर बात करके भरोसा बनाना आसान होगा। कोई पार्टनर, परिवार का सदस्य या क्लाइंट धन, देखभाल, समय या सपोर्ट के मामले में आपसे कनेक्ट हो सकता है। अगर काम का बोझ बराबर नहीं है, तो चुपचाप खुद को एडजस्ट करना बंद करें। बिना किसी इल्जाम के अपनी बात कहें और समझाएं कि क्या बदलने की जरूरत है।
कर्क राशि के लिए 8 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
आज का कर्क लव राशिफल
प्यार में आज ईमानदारी और थोड़ी स्पेस की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो किसी स्ट्रेस या साझी जिम्मेदारी पर शांति से बात करें। सिर्फ दुख या चोट के भाव से बात न करें। यह बताएं कि क्या करने से रिश्ता ज्यादा सुरक्षित और संतुलित महसूस होगा। सिंगल्स को गौर करना चाहिए कि क्या सामने वाला उनकी इमोशनल बाउंड्रीज की इज्जत करता है। सिर्फ आकर्षण काफी नहीं है। वह इंसान ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है, जो सीरियस पल में शांत रहकर आपका साथ दे। देखभाल कभी भी एकतरफा नहीं होनी चाहिए।
आज का कर्क करियर राशिफल
साझे काम में आज क्लियर शर्तों की जरूरत है। एम्प्लॉइज को किसी कॉन्फिडेंशियल टास्क या ऐसी जिम्मेदारी को संभालना पड़ सकता है, जो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर है। काम शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि क्या कंफर्म है और क्या अभी बाकी है। बिजनेस करने वाले जातकों को पेमेंट, रोल्स, सर्विस की शर्तों या क्लाइंट प्राइवेसी को एक बार देख लेना चाहिए। ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि सबको अपनी भूमिका पता हो। पुराने आइडियाज पर न टिकें। काम तब बेहतर होता है, जब भरोसे के पीछे क्लियर एक्शन हो। अगर क्लाइंट की उम्मीदें बदल गई हैं, तो आगे बढ़ने से पहले रिवाइज्ड पॉइंट्स मांग लें।
आज का कर्क फाइनेंशियल राशिफल
लोन, बकाया राशि, टैक्स, इंश्योरेंस या परिवार के साझा खर्चों को आज रिव्यू करने की जरूरत है। टॉपिक सेंसीटिव है। यह सोचकर इससे बचें नहीं। अपनी सेविंग्स को दूसरों के दबाव से बचाएं। इन्वेस्टमेंट्स को धीरे-धीरे चेक करें। भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग न करें। अगर आपको पैसा देना या लेना है, तो सबूत संभाल कर रखें। आज चुपचाप समझौता करने के बजाय क्लैरिटी चुनें।
आज का कर्क हेल्थ राशिफल
इमोशनल तनाव आपकी नींद, डाइजेशन, लोअर बैक या एनर्जी पर असर डाल सकता है। जब आप चुपचाप एडजस्ट करते हैं, तो शरीर अनकही जिम्मेयदारियों का बोझ महसूस करने लगता है। गंभीर मामलों पर बात करने से पहले एक शांत माहौल बनाएं। गरम खाना, पानी और गहरी सांसें आपको स्टेबल रहने में मदद करेंगी। अगर दिमाग बार-बार किसी मुद्दे पर जा रहा है, तो जो पूछना है उसे नोट कर लें।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें