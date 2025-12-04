Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 4 December 2025 future predictions
Cancer, कर्क राशिफल 4 दिसंबर: कर्क राशि वालों गलतफहमियों से बचें, पढ़ें पूरा राशिफल

Cancer, कर्क राशिफल 4 दिसंबर: कर्क राशि वालों गलतफहमियों से बचें, पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 4 December 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Thu, 4 Dec 2025 12:43 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer Horoscope Today Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 4 दिसंबर: आज शांति वाली वाइब्स आएंगी, जो आपको कॉन्फिडेंट और स्टेबल महसूस कराएंगी। आप अपने विचारों में क्लैरिटी देखेंगे, जिससे जिम्मेदारियों को संभालना आसान हो जाएगा। बातचीत आसानी से होगी, और आपको अपने आस-पास के लोगों का सपोर्ट महसूस होगा। यह आसान प्लान बनाने और अपनी नैचुरल इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करने का अच्छा समय है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: आज प्यार का मामला हिम्मत देने वाला महसूस होगा। आप सुकून देने वाली बातचीत का अनुभव कर सकते हैं, जिससे आपका दिल सुरक्षित महसूस करेगा। आपके पार्टनर या किसी ऐसे व्यक्ति की छोटी-छोटी बातें खुशी लाती हैं और भरोसा मजबूत करती हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्ताना बातचीत आपका मूड अच्छा कर सकती है। दया और अन्डर्स्टैन्डिंग पर ध्यान दें। इमोशनल मामलों में सब्र रखें और कनेक्शन को नैचुरली बढ़ने दें।

करियर राशिफल: जब आप शांत और फोकस्ड रहेंगे तो काम मैनेजेबल लगेगा। आप आसानी से काम पूरे कर सकते हैं और अपने तरीके के लिए तारीफ पा सकते हैं। टीम के सदस्य आपके आइडिया को महत्व देते हैं, और आप पर एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यह प्लानिंग और ऑर्गनाइज़िंग के लिए एक स्टेबल दिन है। गलतफहमियों से बचने और मजबूत प्रोफेशनल रिश्ते बनाने के लिए बातचीत साफ रखें।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में बुध गोचर से बदलेंगे इन राशियों के दिन, 10 दिसंबर से होगा फायद
ये भी पढ़ें:6-19 दिसंबर तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, वृश्चिक राशि में शुक्र, बुध गोचर

फाइनेंशियल राशिफल: आज आपके फाइनेंशियल फैसले बैलेंस्ड रहेंगे। आप अपने बजट पर टिके रहने और फालतू खर्च से बचने को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा इन्वेस्टमेंट या खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ करने से पहले सोचने के लिए समय निकालें। खर्चों को रिव्यू करने और प्रैक्टिकल फैसले लेने के लिए यह एक अच्छा दिन है। सब्र रखने से आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

हेल्थ राशिफल: आज आपकी हेल्थ स्टेबल और आरामदायक महसूस होगी। स्ट्रेचिंग या धीरे चलने जैसी हल्की एक्टिविटी आपकी एनर्जी बढ़ा सकती हैं। अगर आप छोटे ब्रेक लेते हैं तो आपको बेहतर फोकस और फ्रेश दिमाग महसूस हो सकता है। सादा, हल्का शाकाहारी खाना खाने से आप एक्टिव महसूस करते हैं। अपना रूटीन स्थिर रखें और इमोशनल बैलेंस बनाए रखने के लिए ज्यादा सोचने से बचें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 4 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा, पढें मेष राशि से लेकर मीन राशि का राशिफल?
ये भी पढ़ें:2, 11, 20, 29 तारीख को जन्में लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Cancer Cancer Horoscope kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने