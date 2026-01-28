कर्क राशिफल 29 जनवरी: कर्क राशि के लिए 29 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 29 January 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 29 January 2026, कर्क राशिफल 29 जनवरी 2026: नौकरी पर आज के दिन जरूरी काम करें। आज के दिन अपने रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ समय बिताना जारी रखें। सही लाइफस्टाइल अपनाने से हेल्दी रहेगे। आज धन की प्राप्ति भी होगी। आज एक खुशहाल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इन्जॉय करें। ऑफिस में अपने सीनियर्स को अपने परफॉर्मेंस से खुश रखें। आज के दिन स्वास्थ्य सामान्य है, लेकिन अपने खान-पान का ध्यान रखें।

कर्क राशि के लिए 29 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल कर्क राशि के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा? अपने प्रेम जीवन में शांत और संयमित रहें, क्योंकि आज छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपका प्रेम संबंध बाहरी परेशानियों से मुक्त होना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का समय अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए भी अच्छा है। अपने एक्स लवर से दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे चीजें मुश्किल हो सकती हैं। आज आपको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी चाहेंगी कि उनका प्रेमी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। अपने प्रेमी को नाइट ड्राइव पर ले जाएं, जहां आप भविष्य के बारे में भी बात कर सकते हैं।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन परफॉर्मेंस पर नजर रखें। हेल्थकेयर, आईटी, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, डिजाइन और लीगल प्रोफेशनल्स का दिन बिजी शेड्यूल के साथ कठिन हो सकता है। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बातचीत की मेज पर काम आएंगे, खासकर विदेशी क्लाइंट्स को संभालते समय। आपको अपनी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करने के लिए नए आइडियाज लाने की भी जरूरत हो सकती है। सेल्स और मार्केटिंग जातकों को टारगेट पूरा करने में मुश्किल होगी। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे आज के दिन को चुन सकते हैं।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? आपको अलग-अलग स्रोतों से पैसा आता हुआ दिख सकता है, जिसमें पिछला निवेश भी शामिल है। आज खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में संपत्ति से संबंधित बातचीत के दौरान चुप रहना अच्छा रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा दिन है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि घर का फर्नीचर भी खरीदेंगी। बिजनेस करने वाले जातक कम शुरुआत के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन सही विकल्पों और निवेश से सफल भी हो सकते हैं।

कर्क राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, खासकर उम्रदराज जातकों के लिए। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों को आज अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने पर विचार करें, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। बच्चों को वायरल बुखार या मुंह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा गंभीर नहीं होंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com