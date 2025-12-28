Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 29 December 2025 future predictions
कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 29 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 29 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 29 December 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Dec 28, 2025 10:55 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 29 December 2025, कर्क राशिफल: आज के दिन आपको सावधान रहना चाहिए कि आप अपने प्रेमी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। ऑफिस के मामलों को सावधानी से संभालें। आप धन के मामले में भी भाग्यशाली हैं। अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आज के दिन रोमांटिक रहें, और इसका रिश्ते पर असर पड़ेगा। कंपनी के उद्देश्यों को महत्व दें, और इससे आज सबसे अच्छे नतीजे मिलेंगे।

कैसा रहेगा कर्क राशि का 29 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि का आज का लव राशिफल: आपके प्रेम संबंध में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। असहमति के बारे में खुलकर बात करें और आज ही संकट को सॉल्व करें। किसी भी प्रॉब्लम को आज रात से आगे न बढ़ने दें, क्योंकि आप एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं। आज अपने एक्स लवर से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे मौजूदा रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध में सुखद पलों की तलाश करें और सुनिश्चित करें कि आपका पार्टनर खुश रहे। कुछ महिलाएं शादी तय करने में भी सफल होंगी। सिंगल लोग भी अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं।

कर्क राशि का आज का करियर राशिफल: नैतिकता से समझौता न करें, क्योंकि आप पर सही रास्ते से भटकने का दबाव होगा। यह सरकारी नौकरियों और सीनियर पदों पर ज्यादा दिखेगा। कुछ क्लाइंट परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो सकते हैं, और आपको टीम की ओर से बात करनी पड़ सकती है। आज के दिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स साबित करें। महिला टीम लीडर्स को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ अहंकारी पुरुष टीम के सदस्य आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं।

कर्क राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आपकी आर्थिक परेशानी आज के दिन ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। दोपहर तक समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको अप्रत्याशित स्रोतों से पैसा मिलेगा। कोई भाई-बहन आर्थिक मदद मांग सकता है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप मदद करें। लेकिन सुनिश्चित करें कि दूसरों की मदद करके आप अपनी वित्तीय योजनाओं को नुकसान न पहुंचाएं। कुछ महिलाएं नई प्रॉपर्टी खरीदेंगी। बिजनेस से संबंधित फंड खोजने में भी सफलता मिलेगी।

कर्क राशि का आज का सेहत राशिफल: ऑफिस के मामलों को घर से दूर रखें। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हेल्दी डाइट लें। स्वस्थ रहने के लिए शराब और तंबाकू छोड़ना अच्छा है। बच्चों को मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन सुबह में आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
