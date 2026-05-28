कर्क राशिफल 28 मई: कर्क राशि के लिए 28 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope Today 28 May 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 28 May 2026, कर्क राशिफल 28 मई: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन तरक्की और मानसिक शांति लेकर आया है। कर्म भाव का मजबूत मंगल आपके बिजनेस और काम-काज को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में बस खान-पान और पानी की मात्रा का थोड़ा ध्यान रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता रहेगी और आप अपने जीवनसाथी व पार्टनर के साथ एक बेहद खुशनुमा और संतुष्ट समय बिताने में सफल रहेंगे।

कर्क राशि के लिए 28 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल कर्क राशि का आज का लव राशिफल पर्सनल लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत ही मेच्योर और पॉजिटिव रहेगा। आपके पंचमेश देव दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, जिसके कारण आप एक बहुत ही अच्छे और सच्चे प्रेम संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय आपके रिश्ते में प्रेम भी रहेगा और प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी। यानी आप भावनाओं में बहने के बजाय बहुत ही समझदारी के साथ प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं और एक साथ ग्रो कर रहे हैं। जो लोग प्रेम से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल अनुकूल समय होगा। आप इस बारे में सोच सकते हैं। शादीशुदा लोगों की स्थिति भी बहुत लाजवाब है। आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा।

कर्क राशि का आज का करियर राशिफल अगर आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या की बात नहीं है। आपकी व्यावसायिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और मजबूत बनी हुई है। एक तो आप खुद स्वभाव से पराक्रमी बने हुए हैं, और ऊपर से दशम भाव का मालिक मंगल खुद अपने घर में स्वग्रही बैठा है। इसके प्रभाव से व्यापार और करियर में आपकी धाक जमेगी और व्यवसायिक स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी।

कर्क राशि का आज का हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपकी हेल्थ की स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पराक्रम भाव में लग्नेश का मजबूत होकर बैठना आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर, दोनों ही रूपों में बहुत ऊर्जावान बना रहा है। कुल मिलाकर आप बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए थोड़ी सी हार्मोनल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है या शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत हो सकती है। स्टोन बनने इत्यादि जैसी किसी समस्या की शुरुआत न हो, इसके लिए आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। दिनभर में प्रॉपर मात्रा में पानी का सेवन करें। यह आपको बहुत लाभ देगा।

कर्क राशि का आज का धन राशिफल आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपके धन भाव में केतु बैठे हुए हैं। जो आपके धनेश हैं, उनकी स्थिति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में बनी हुई है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी निवेश करने से पहले थोड़ा राय-मशविरा जरूर कर लें। इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क न लेते हुए ही इन्वेस्ट करें।