कर्क राशिफल 28 जून: कर्क राशि आज भावनाओं में आकर न करें ये काम, पढ़ें आज का कर्क राशिफल

कर्क राशिफल 28 जून: कर्क राशि आज भावनाओं में आकर न करें ये काम, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
Cancer Horoscope Today 28 June 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 28 June 2026, कर्क राशिफल 28 जून: दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत हल्के और रचनात्मक मूड में हो सकती है। मन किसी पसंदीदा काम, बच्चों, शौक, पढ़ाई या अपने लिए समय निकालने की तरफ जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और लोग आपकी उपस्थिति को सहजता से महसूस करेंगे। बाद के हिस्से में फोकस व्यावहारिक कामों, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर शिफ्ट होगा। यही वजह है कि दोपहर के बाद आपको काम की सूची लंबी लग सकती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक काम निपटाने का तरीका अपनाएं। बुध, गुरु और शुक्र का आपके व्यक्तित्व पर असर आपको आकर्षक, समझदार और विनम्र बना रहा है। इसलिए बातचीत, प्रस्तुति और फैसलों में अच्छा असर देखने को मिल सकता है। जिन लोगों का काम व्यापार से जुड़ा है, वे आगे की योजना पर गंभीरता से सोच सकते हैं। जो नौकरी में हैं, उनके लिए दिन सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। मन में अगर पुरानी चिंता चल रही है, तो उसे लिखकर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहकर हल्का करें। शाम तक संतुलन वापस आ जाएगा।
कर्क राशि आज भावनाओं में आकर न करें ये काम, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
लव राशिफल
दिल के मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है। सुबह का हिस्सा खास तौर पर गर्मजोशी, अपनापन और खुले मन की बातचीत के लिए बेहतर है। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे सहज ढंग से अपनी भावना जता सकते हैं। विवाहित लोगों को भी हल्की रोमांटिक ऊर्जा महसूस होगी, बस बाद के हिस्से में काम का तनाव रिश्ते पर न उतारें। किसी छोटी घरेलू बात को बढ़ाने से बचें। अगर आप सामने वाले की जरूरत सुनेंगे, तो रिश्ता और सहज होगा।
करियर राशिफल
छात्रों के लिए दिन उत्साहजनक है। पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, खासकर सुबह के समय। रचनात्मक विषय, लिखने, बोलने या प्रस्तुति वाले काम अच्छे चल सकते हैं। दोपहर के बाद अनुशासन की जरूरत बढ़ेगी। बिजनेस करने वाले लोग विस्तार, नए उत्पाद, नई रणनीति या निवेश जैसे मुद्दों पर सोच सकते हैं। बड़ा फैसला लेने से पहले आंकड़े और समय दोनों देखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी समझदारी और शांत व्यवहार से काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें।
धन राशिफल
धन पक्ष में अवसर दिख रहे हैं, लेकिन समझदारी जरूरी है। अगर आप किसी निवेश या जोखिम वाले विकल्प पर विचार कर रहे हैं, तो सीमित राशि और स्पष्ट योजना के साथ चलें। भावनाओं में आकर बड़ा दांव लगाने से बचें। आय के मामले में स्थिरता रह सकती है। मित्रों या नेटवर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। बच्चों, शौक या निजी सुविधा पर खर्च संभव है। जो भी करें, बजट से बाहर न जाएं। साझा खर्च में हिसाब साफ रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर साथ देता नजर आएगा। फिर भी दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़े तो थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना, पानी और हल्की चाल बनाए रखें। पाचन और नींद की लय न बिगड़ने दें। मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, इसलिए बीच बीच में छोटा विराम लेना उपयोगी रहेगा। दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को आराम दें।
आज की सलाह- उत्साह अच्छा है, पर हर बड़े फैसले से पहले एक शांत व्यावहारिक नजर जरूर डालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र