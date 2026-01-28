Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 28 जनवरी: कर्क राशि के लिए 28 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 28 January 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Jan 28, 2026 12:28 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 28 January 2026, कर्क राशिफल 28 जनवरी 2026: आज के दिन रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। काम में अपना बेस्ट देने की आपकी इच्छा आपके करियर ग्रोथ में मदद करेगी। धन और स्वास्थ्य के मामले में आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन आपकी ईमानदारी का आपके रोमांटिक रिश्ते पर गहरा असर पड़ेगा। काम की जगह पर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज के दिन सुरक्षित पैसों के निवेश को प्राथमिकता दें।

कर्क राशि के लिए 28 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

मामूली अहंकार से जुड़ी समस्याओं के बावजूद, आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर को समझने के लिए एक्स्ट्रा समय साथ बिताएं और समस्याओं के बढ़ने से पहले उन पर बात जरूर करें। आप अपने प्रेमी को परिवार से भी मिलवा सकते हैं। कुछ छोटी-मोटी अहंकार से जुड़ी समस्याएं होंगी, जिन्हें आपको कंट्रोल करना होगा। सिंगल महिलाओं को प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन पक्का करें कि आप कुछ दिनों बाद ही फैसला लें। शादी के बाहर के अफेयर से दूर रहें और अपने पार्टनर को भी भरोसे में लें।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी कमिटमेंट काम की जगह पर काम आएगी। आज आपको कई भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेखक, शिक्षक, शेफ और होटल व्यवसायी सफलता को लेकर पॉजिटिव रह सकते हैं। हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ-साथ सेल्सपर्सन का भी आज बिजी शेड्यूल रहेगा। कोई सहकर्मी या सीनियर मीटिंग में आपकी आलोचना कर सकता है। इस पर प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से चीजें और ज्यादा खराब होंगी। बिजनेसमैन आत्मविश्वास से कोई नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। छात्र भी सभी परीaक्षाओं में सफल होंगे।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आप परिवार में पैसों से जुड़े किसी विवाद को सुलझाने की पहल भी कर सकते हैं। आज प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए अच्छा दिन है। आप आज घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। आज नया वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। व्यापारी टैक्स से जुड़े मुद्दों को सुलझाएंगे, और जो उद्यमी व्यापार के विस्तार की योजना बना रहे हैं, उन्हें प्रमोटरों के जरिए फंड मिलेगा।

कर्क राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

अनहेल्दी खाने से दूर रहें। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है, जिसके लिए मेडिकल ध्यान देने की भी जरूरत होगी। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है और खरोंच आ सकती है, और गले या सीने में इन्फेक्शन से नींद खराब हो सकती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छुट्टियों के दौरान भी दवाएं न छोड़ें।

