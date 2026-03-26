कर्क राशिफल 27 मार्च 2026: करियर में नए अवसर मिलेंगे, कर्ज चुकाने में होंगे सफल, पार्टनर की फीलिंग का रखें ध्यान
Cancer Horoscope Today 27 March 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि आज यानी 27 मार्च का दिन इन जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 27 March 2026, कर्क राशिफल 27 मार्च 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी शुभ साबित होता है। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। कामका जी बात करें, तो आज का दिन आपके लिए कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। प्यार के मामले में नई शुरुआत या कोई प्रस्ताव मिलने के योग हैं, जिससे आपका दिन खुशहाल रहेगा। रिश्तों में आज खुशी और यादगार पल भी मिलेंगे। करियर के लिहाज से भी नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऑफिस में अपने सीनियर्स से किसी तरह का विवाद न करें, वरना परेशानी हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप अपने पैसों से जुड़े मामलों को संभालने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य भी आज सामान्य और ठीक रहेगा, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करेंगे।
कर्क राशि लव राशिफल
आज आपके प्रेम संबंध में अच्छे और खुशहाल पल आएंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान जरूर रखें। जो लोग हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं, खासकर पुरुष, उनके जीवन में नया प्यार आने की संभावना है। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहस से बचना जरूरी है। अपने विचार थोपने के बजाय पार्टनर को समझें और उनकी बात ध्यान से सुनें।
कर्क राशि करियर राशिफल
आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, इसलिए तैयार रहें। कुछ जरूरी काम आपका इंतजार कर रहे हैं। आईटी, हेल्थकेयर, एचआर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और SEO से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, आज ऑफिस में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें, खासकर अगर आप फाइनेंस या बिजनेस से जुड़े हैं। नई पार्टनरशिप से भविष्य में आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन कोई भी डील साइन करने से पहले अच्छे से सोच-समझ लें।
कर्क राशि आर्थिक राशिफल
आज आपकी इनकम उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने पुराने कर्ज या बकाया चुकाने में सफल रहेंगे। कुछ महिलाओं को परिवार की संपत्ति मिलने के योग भी बन सकते हैं। आज घर या ऑफिस में किसी समारोह के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही, किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसों से जुड़ा मामला सुलझ सकता है। बिजनेस करने वाले लोग भी अपने पुराने बकाया खत्म कर सकते हैं।
कर्क राशि हेल्थ राशिफल
आज दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिम या योगा क्लास जॉइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपका तनाव कम होगा और मन हल्का रहेगा। महिलाओं को माइग्रेन या महिला स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। बुजुर्गों को आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं, कुछ लोगों को वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन समस्या या स्किन एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट