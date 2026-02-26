Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 26 फरवरी: कर्क राशि के लिए 26 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Feb 26, 2026 01:51 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today 26 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 26 February 2026, कर्क राशिफल 26 फरवरी 2026: एक शानदार लव लाइफ आपका इंतजार कर रही है। इसी तरह, आपका वर्कप्लेस कोऑपरेटिव और मजेदार रहेगा, जिससे आप सबसे अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। पैसे के मामले में सुरक्षित इन्वेस्टमेंट पर विचार करें। साथ ही कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। काम पर नए चैलेंज लें और आज अपने लवर के साथ ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचें। आपकी मेहनत फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद करेगी। हेल्थ अच्छी रहेगी।

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

रिलेशनशिप में ऐसे पल आएंगे, जो आपके सब्र का टेस्ट लेंगे। लवर आज जिद्दी और अड़ियल लग सकता है। इससे थोड़ी कहासुनी होगी। जब आप साथ में समय बिताएं, तो बुरी बातों से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं की भी कद्र करें। कुछ लव अफेयर टॉक्सिक लग सकते हैं। आज एक्स-लवर के साथ सुलह करने के लिए भी अच्छा है। कुछ सिंगल लोगों को पुराने रिश्ते में वापस जाने में खुशी मिलेगी। शादीशुदा महिलाओं को भी बाहरी दखलअंदाजी से परेशानी होगी।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

साथ काम करने वालों के साथ अच्छे से पेश आएं और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। आईटी प्रोफेशनल्स को कुछ काम फिर से करने पड़ सकते हैं। आज के दिन बैंकर्स को फाइनल कैलकुलेशन करते समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बातचीत की टेबल पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी, खासकर ऑफशोर क्लाइंट्स को हैंडल करते समय। आपको वर्कप्लेस पर टीम लीडर और सीनियर्स के साथ मसले सुलझाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। टीम मीटिंग में एक्सप्रेसिव रहें, और आपके इनोवेटिव आइडियाज को लोग अपनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और फैशन एक्सेसरीज का काम करने वाले ट्रेडर्स के लिए रिटर्न के मामले में दिन अच्छा रहेगा।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज दिन का दोपहर का टाइम किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े पैसे के मसले को सुलझाने के लिए अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और गाड़ी खरीदने का भी यह अच्छा समय है। आज आप घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पर किसी की मदद करते समय सावधान रहें। अलग-अलग सोर्स से पैसा आने के बावजूद, आप उसे बचाने में फेल हो सकते हैं।

कर्क राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी रूटीन लाइफ पर असर नहीं डालेगी। हालांकि, वायरल फीवर, गले में इन्फेक्शन, जोड़ों में दर्द, खांसी और पाचन संबंधी दिक्कतें आज आम हैं। जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो सीरियस नहीं होंगी। एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को आज टू-व्हीलर चलाने से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

