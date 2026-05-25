कर्क राशिफल 25 मई: कर्क राशि के लिए 25 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 25 मई: कर्क राशि के लिए 25 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 25 May 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 25 May 2026, कर्क राशिफल 25 मई: आज के दिन कर्क राशि के अजतकों के लिए जुबान पर काबू रखना शुभ रहेगा। सिचूऐशन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे स्पीड आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और करीबियों का सहयोग प्राप्त होगा। ये दिन चुनौतियों को स्वीकार करने और अवसरों को गले लगाने के बारे में है। खुद को ऐसी सिचुएशन में पाएंगे, ऐसे डिसीजन लेंगे, जो भविष्य को आकार दे सकते हैं। बजट और वित्तीय योजनाओं पर फिर से विचार करने का यह सही समय है।
कर्क राशि के लिए 25 मई का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिलेशनशिप में आपकी स्थिति अच्छी कही जाएगी। जो लोग प्रेम में हैं उनका रिश्ता लगातार ग्रो कर रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जाएगा। शादीशुदा लोगों को भावनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह का सहयोग मिलेगा। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। मुख रोगों के शिकार हो सकते हैं। परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। एक्सरसाइज करने से आपकी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा ध्यान या योग जैसी एक्टिविटी तनाव को कम करने और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करेगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का करियर और बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा?
परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पुराने कार्यों में भी धीरे-धीरे गति आती दिखाई पड़ेगी। परिवार और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा। एक रणनीतिक दृष्टिकोण आपका मंत्र रहेगा। नेतृत्व के अवसर सामने आ सकते हैं, जिससे आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकेंगे।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन का निवेश बिल्कुल मत करिएगा। धन हानि के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान दें। आपको फिजूलखर्ची करने की इच्छा हो सकती है। बजट या निवेश की योजना बनाने के लिए यह एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। घर या परिवार से संबंधित अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है। सिक्योर रहने से तनाव कम होगा।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा