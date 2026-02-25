कर्क राशिफल 25 फरवरी: कर्क राशि के लिए 25 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 25 फरवरी: कर्क राशि के लिए 25 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 25 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 25 February 2026, कर्क राशिफल 25 फरवरी: आज का दिन हल्का मोमेंटम देगा। छोटे काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। बातचीत आसानी से सुलझ जाएगी, और चुनाव नैचुरल लगेंगे। छोटे ब्रेक लें, करीबी लोगों की बात सुनें, और वादे निभाएं। आपकी लगातार देखभाल से भरोसा बनता है और खुशी के छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं। हर कदम पर सब्र रखें और खुद के साथ नरमी से पेश आएं। आज आपकी भावनाएं मजबूत हैं। अच्छे कामों पर भरोसा करें, धीरे बोलें। आपके आसान प्लान से दोस्तों, परिवार के सपोर्ट और मन की शांति के साथ लगातार तरक्की करें।
कर्क राशि के लिए 25 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
कर्क राशि का आज का लव राशिफल
आज आपका दिल खुला और ईमानदार महसूस होगा। छोटे-छोटे इशारे मायने रखते हैं, जैसे कोई प्यार भरा मैसेज या सब्र से सुनना। अगर सिंगल हैं, तो एक दोस्ताना मुस्कान से नरमी भरा रिलेशन बन सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो बस तारीफ करें और अच्छी बातें याद रखें। आज रात भारी टॉपिक से बचें। छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान दें। लगातार देखभाल करने से भरोसा बनता है। मौजूद रहें, जरूरत पड़ने पर मदद करें, और प्यार को स्वीकार करें। शुक्रगुजार रहें।
कर्क राशि का आज का करियर राशिफल
आज के दिन काम पर, क्लियर फोकस से लगातार नतीजे मिलते हैं। एक मुख्य काम से शुरू करें और उसे बदलने से पहले पूरा करें। साथ काम करने वाले शांत लीडरशिप और विनम्र टीमवर्क की तारीफ करते हैं। अगर कोई मीटिंग तनावपूर्ण लगे, तो धीरे बोलें और जरूरी बातें शेयर करें। जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। आज के दिन थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें। एक छोटा, समझदारी भरा प्लान सीनियर्स को इम्प्रेस करेगा। फाइलों को ऑर्गनाइज रखें। मैसेज का समय पर जवाब दें ताकि अच्छी रेप्युटेशन बन सके और नए मौके मिल सकें; ईमानदार फीडबैक लें और हर दिन सीखें।
कर्क राशि का आज का धन राशिफल
फाइनेंशियली, अगर आप बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचते हैं तो लगातार तरक्की की संभावना है। छोटे सब्सक्रिप्शन को रिव्यू करें और जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें कैंसल कर दें। रोजाना के खर्च में से थोड़ी सेविंग्स करें। छोटी रकम भी बढ़ती है। अगर खरीदारी का प्लान बना रहे हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और दिखावे के बजाय वैल्यू चुनें। किसी भरोसेमंद दोस्त से थोड़ी बातचीत से सब कुछ क्लियर हो सकता है।
कर्क राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल
आज आपकी एनर्जी हाई व स्टेबल रहेगी। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। खूब पानी का सेवन करें और हेल्दी रहने के लिए पौष्टिक फल या सादा खाना चुनें। थकने पर आराम करें और सोने से पहले भारी स्क्रीन देखने से बचें। नसों को शांत करने के लिए पांच मिनट तक धीरे-धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। छोटी, रेगुलर आदतें अच्छी हैं। खुद पर दया करें और बेहतर सेहत के लिए रूटीन को आसान रखें। रोज थोड़ी देर प्रकृति से जुड़ें और मुस्कुराएं।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
