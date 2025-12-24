Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़today cancer horoscope aaj ka kark rashifal 25 december 2025 daily future predictions
कर्क राशिफल 25 दिसंबर: आज पार्टनर दूर है तो करें ये काम, ऑफिस में आज नोटिस होगी आपकी मेहनत

कर्क राशिफल 25 दिसंबर: आज पार्टनर दूर है तो करें ये काम, ऑफिस में आज नोटिस होगी आपकी मेहनत

संक्षेप:

Aaj Ka Kark Rashi Ka Rashifal, Cancer Horoscope 25 December 2025: कर्क राशि राशिचक्र में चौथे नंबर पर आता है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Dec 24, 2025 10:05 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Cancer Horoscope Today 25 December 2025, Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल: आज कर्क राशि के जातक शांत रहने वाले हैं। आज आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। रिश्तों में आज अपनापन बढ़ सकता है। लोगों को धैर्य से सुनें। मेहनत और फोकस के साथ अपना काम करते जाएं। परिवार के साथ समय बिताएं और खुलकर बात करें। मीटिंग से पहले एक आसान सा प्लान बना लें और आज रूटीन को जरूर फॉलो करें। बाकी नीचे विस्तार से जानें कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्क लव राशिफल

आज घर में आप सबसे प्यार से बात करने वाले हैं। लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज पार्टनर की कुछ ना कुछ तारीफ जरूर करें। बात करते हुए चीजों में क्लैरिटी रखें। साथ ही उनकी बातें भी ध्यान से सुनें। आज छोटे-छोटे काम में उनका हाथ भी बटा दें। साथ ही अगर पार्टनर दूर है तो एक प्यारा सा नोट भेजकर उनका दिन जरूर बनाएं। आज के दिन सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है और भी किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त के जरिए। सिंपल बातचीत करें। रिश्ते में सब कुछ धीरे-धीरे हो सम्मान और भरोसा अपने आप बढ़ने लगता है।

कर्क करियर राशिफल

प्रोफेशनल लाइफ में शांति और फोकस की जरूरत है। आज पूरे काम की एक लिस्ट बना लें और सबसे पहले जरूरी चीज को ही प्रियॉरिटी के साथ पूरा करें। एक समय पर एक ही काम करें। आपकी मेहनत को आज लोग ऑफिस में नोटिस भी करेंगे। सीनियर से मदद या फिर तारीफ मिल सकती है। किसी से हड़बड़ी में वादा ना करें। अगर चीजें क्लियर ना हो तो सवाल जरूर पूछें। प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई कन्फ्यूज है तो किसी भरोसेमंद कलीग से बात शेयर कर लें। धैर्य से काम लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी।

कर्क आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इस महीने का बिल और रोज का खर्चा कहीं नोट कर लें। जिन चीजों की पेमेंट करनी है, उन्हें समय पर कर दें। फालतू की खरीददारी से बचने की कोशिश करें। रोज की छोटी-छोटी बचत से आपको खूब फायदा होगा। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर कोई पैसों से जुड़ी सलाह दें तो आज ध्यान से सुनें। जल्दी फायदा होने वाले वादों से बचकर रहें। रोज के खर्चे का एक सिंपल सा प्लान बना लें। अभी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचने की कोशिश करें।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल

आज रूटीन को शांत ही रखिए। सुबह की शुरुआत आज वॉक के साथ करें। हो सके तो स्ट्रेचिंग भी करें। सांस धीरे-धीरे लें। एक बात का ध्यान रखें कि सोने का समय निर्धारित करें। साथ ही बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक काम करने से बचें। दिन भर बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करते रहिए। इससे दिन भर सही लगेगा और अकड़न नहीं होगी। अगर तनाव महसूस हो तो गुनगुने पानी से नहा लें। कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे तो मन भी शांत हो जाएगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। साथ ही समय पर आराम भी करें। बाहर का खाना खाने से बचें। जंक फूड से दूर रहें। रात में स्क्रीन टाइमिंग कम करें।

ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 25 दिसंबर: आज सिंगल लोगों में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं ये 2 लोग
ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 25 दिसंबर: आज नए लोगों से मिलने पर भूलकर भी ना करें ये काम

कर्क राशि के गुण

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट:

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
kark Rashifal Aaj Ka Rashifal Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने