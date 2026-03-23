कर्क राशिफल 24 मार्च 2026: आज काम में दिखाएं समझदारी, खर्च का रखें हिसाब, होगा धन लाभ
Cancer Horoscope Today 24 March 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि आज यानी 24 मार्च का दिन इन जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 24 March 2026, कर्क राशिफल 24 मार्च 2026: आज आपका मन शांत रहेगा और संतुलित रहेगा। साथ ही आप उम्मीद से भरा हुआ महसूस करेंगे। छोटी-छोटी बातचीत से चीजें साफ होंगी और अच्छे व्यवहार से रिश्ते मजबूत बनेंगे। आज किसी भी कार्य में धैर्य रखें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें। आपका शांत स्वभाव घर और काम दोनों जगह मदद करेगा। छोटे-छोटे कदम उठाएं, प्यार से बात करें और काम को धीरे-धीरे पूरा करें। दोस्तों या अपनों की मदद से नए मौके मिल सकते हैं। दिनचर्या अच्छी रखें, जरूरत हो तो आराम करें और छोटी-छोटी सफलताओं को एन्जॉय करें।
कर्क राशि लव राशिफल
आज का दिन आपके रिश्तों के लिए अच्छा है। अगर आप अपने करीबियों से प्यार से और शांति से बात करेंगे, तो आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। अपनी बात को गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सहज और समझदारी से कहें। यह भी समझें कि बड़े-बड़े वादे करने से ज्यादा असर छोटे-छोटे अच्छे कामों का होता है, जैसे हाल-चाल पूछना, ध्यान रखना या छोटी मदद करना। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से एक साधारण और दोस्ताना तरीके से बात करना नई दोस्ती की शुरुआत बन सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और साथ में कहीं छोटा सा घूमने या समय बिताने का प्लान बनाएं। छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। जब आप अपने रिश्ते में लगातार प्यार, देखभाल और ईमानदारी दिखाते हैं, तो रिश्ता अपने आप गहरा और मजबूत होता जाता है।
कर्क राशि करियर राशिफल
आज कामकाज के मामले में आपको समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। एक-एक काम करें और शुरुआत आसान काम से करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलें। अगर किसी काम में दिक्कत आए, तो किसी अच्छे सहकर्मी से मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। साफ-सुथरे नोट्स बनाएं और शांत मन से काम करें, इससे गलतियां कम होंगी। आपकी लगन और मेहनत आपके बॉस या सीनियर्स पर अच्छा प्रभाव डालेगी। जल्दबाजी से बचें और हर काम को ध्यान से दोबारा जांच लें। आज आपका कोई छोटा नया आइडिया भी लोगों का ध्यान खींच सकता है, इसलिए सीखते रहें और भरोसेमंद तरीके से अपना काम करते रहें।
कर्क राशि आर्थिक राशिफल
आज पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी और थोड़ा फायदा भी हो सकता है। जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिले, उसमें से थोड़ा बचत करें। बड़े खर्च और बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। रोजमर्रा के खर्च कम करने के आसान तरीके अपनाएं। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। खर्च का हिसाब रखें, इससे भविष्य में बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे।
कर्क राशि हेल्थ राशिफल
आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस दिनचर्या संतुलित रखें। सुबह हल्की वॉक करें और ताजी हवा लें। पानी ज्यादा पिएं और थकान होने पर आराम करें। हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग से शरीर में जकड़न कम होगी। भारी खाना और देर रात खाने से बचें। अगर थकान महसूस हो, तो थोड़ी देर आराम या छोटी नींद लें। अपने शरीर का ध्यान रखें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट