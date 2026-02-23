Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 23 फरवरी: कर्क राशि के लिए 23 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Feb 23, 2026 12:43 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today 23 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 23 February 2026, कर्क राशिफल 23 फरवरी: आज का दिन हल्की-फुल्की बातचीत लेकर आएगा। बात करते समय सब्र रखें। साथ ही मदद के छोटे-छोटे मौकों को स्वीकार करें। घर का मामला स्टेबल लगता है, सोच-समझकर उठाए गए कदमों से काम बेहतर होता है। आज के दिन आपका दयालु स्वभाव आपका दिन खुशनुमा बना देता है। प्लान को फ्लेक्सिबल रखें और धीमी तरक्की पर भरोसा करें। लगातार कोशिश करने से अच्छे नतीजे और शांति मिलेगी। आज आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। आज के दिन छोटे-छोटे डिसीजन आपके रिश्तों और काम को गाइड करेंगे, जिससे लगातार तरक्की होगी, दोस्तों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अपने लक्ष्यों और उम्मीद पर फिर से ध्यान लगेगा।

कर्क राशि के लिए 23 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज खुली, रियल बातचीत से आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपनी परवाह दिखाने के लिए तारीफ करें या कोई सोच-समझकर लिखा नोट शेयर करें। अगर सिंगल हैं, तो आप किसी दोस्त या कैज़ुअल एक्टिविटी के जरिए किसी से मिल सकते हैं। दोस्ताना व्यवहार रखें। साफ-साफ बताएं कि आप क्या चाहते हैं। कपल्स पाएंगे कि छोटे-छोटे मिलकर किए गए काम भरोसे को गहरा करते हैं और अच्छे पल बनाते हैं। जल्दबाजी में डीसीजन लेने से बचें। सोच-समझकर लिए गए डिसीजन भावनाओं को स्टेबल रखेंगे और प्यार को नैचुरल, लंबे समय तक बढ़ने में मदद मिलेगी।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन काम को क्वालिटी के साथ खत्म करने के लिए एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। एक क्लियर लिस्ट कामों को मैनेज करने और तनाव कम करने में मदद करती है। साथ काम करने वाले शांत लीडरशिप और लगातार कोशिश पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आसान आइडिया कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें। आज के दिन प्रैक्टिकल कदमों को मंजूरी मिलेगी। अगर कोई बदलाव करने का प्लान बना रहे हैं, तो फैसला करने से पहले और ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लें। आज के दिन कोई छोटी-मोटी नई स्किल सीखना जल्द ही फायदेमंद साबित होगा। भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए पॉजिटिव और सब्र वाला रवैया रखें। आज छोटी-छोटी जीत का इनाम भी दें।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

पैसों के मामले में अभी सोच-समझकर फैसला लेने की जरूरत है। गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने से पहले बिल और आने वाले खर्चों को नोट कर लें। छोटी-छोटी सेविंग्स जमा होती हैं; एक तय रकम अलग रखें, भले ही वह छोटी ही क्यों न हो। रिस्की ऑफर या जल्दी वाली स्कीम से बचें। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दूसरी राय लें। कमाई बढ़ाने के पक्के तरीके ढूंढें, जैसे कोई छोटा फ्रीलांस काम या बिना इस्तेमाल की हुई चीजें बेचना। भविष्य में कन्फ्यूजन से बचने और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने के लिए रिकॉर्ड रखें। लक्ष्यों को आसानी से प्लान करें।

कर्क राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने शरीर का ख्याल रखें। छोटी वॉक और हल्की स्ट्रेचिंग आपको बिना थके एनर्जी देने में मदद करती है। सादा खाना आज के दिन चुनें और दिन भर में तरोताजा रहने के लिए खूब पानी का सेवन करें। जब आप बिजी या परेशान महसूस करें तो धीमे सांसे लें। अगर आप थका हुआ महसूस करें तो थोड़ा आराम करें और खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

