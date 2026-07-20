कर्क राशिफल 21 जुलाई: कर्क राशि आज कोई सौदा आकर्षक लगे तो करें ये काम
Cancer Horoscope Today 21 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 21 July 2026, कर्क राशिफल 21 जुलाई: सुबह का समय दौड़-भाग, फोन, संदेश, छोटे सफर या कई छोटी जिम्मेदारियों के बीच निकल सकता है। मन में बहुत-सी बातें एक साथ चलेंगी, इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। भाई-बहन, पड़ोसी या करीबी लोगों से बातचीत उपयोगी रह सकती है। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम, निजी शांति और भावनात्मक संतुलन की ओर चला जाएगा। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से आत्मबल बना रहेगा, लेकिन बुध वक्री होने के कारण कुछ बातें मन में दबाकर रखने की आदत बढ़ सकती है। दोपहर के बाद घर के माहौल, परिवार की जरूरतों या अपने कमरे, काम की जगह और निजी आराम पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। अगर आप काफी समय से घर की किसी व्यवस्था को टाल रहे थे, तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके ठीक करने का मन बनेगा। कुल मिलाकर दिन बाहर की हलचल से भीतर की शांति की ओर ले जाने वाला है। इसी बदलाव को समझकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा।
कर्क राशि आज कोई सौदा आकर्षक लगे तो करें ये काम
लव राशिफल
साथी से सहयोग मिलने के संकेत हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी बात साफ रखें। सुबह संवाद ज्यादा होगा, पर जल्दीबाजी में कही गई बात गलत अर्थ ले सकती है। बाद में माहौल नरम होगा और दिल की बात आराम से कही जा सकेगी। शादीशुदा लोगों के लिए घर का साथ और भावनात्मक सहारा मजबूत रहेगा। प्रेम संबंध में लोग एक-दूसरे के लिए छोटी परवाह दिखाएं तो संबंध और सहज होगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, बस धन या घरेलू खर्च की बात करते समय शब्दों को संभालें। शुक्र वाणी में मिठास देता है, लेकिन केतु कभी-कभी दूरी का भाव भी ला सकता है। इसलिए चुप रहकर मन में बात जमा न करें।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह आप काफी सक्रिय रहेंगे। छोटे काम, कॉल, मेल, समन्वय, रिपोर्ट या फॉलोअप जैसे कार्य आगे बढ़ सकते हैं। दोपहर के बाद ध्यान थोड़ा घर या निजी मुद्दों में बंट सकता है, इसलिए जरूरी ऑफिस काम पहले निपटा लें। छात्र सुबह पढ़ाई की योजना बनाएं और बाद में शांत माहौल में बैठकर रिवीजन करें। एकाग्रता बीच-बीच में टूट सकती है, इसलिए लंबे सत्र के बजाय छोटे सत्र बेहतर रहेंगे। करियर में आपकी छवि ठीक रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर चल रही चिंता को चेहरे पर न आने दें। जो लोग संपत्ति, गृह सज्जा, स्थान परिवर्तन या घरेलू प्रबंधन से जुड़े काम में हैं, उन्हें विचार उपयोगी मिल सकते हैं। किसी कागजी बात में जल्दबाजी न करें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में परिवार या घर केंद्र में रहेगा। घर की सुविधा, मरम्मत, सजावट या खाने-पीने पर खर्च संभव है। साझा धन, पुराने भुगतान या किसी कागज से जुड़ी बात में सावधानी रखें। कोई सौदा आकर्षक लगे तो भी पूरी जानकारी के बिना निर्णय न लें। आय सामान्य रह सकती है और कुछ मदद या सहयोग भी मिल सकता है। खर्च को जरूरत और इच्छा में बांटकर चलेंगे तो राहत रहेगी।
सेहत राशिफल
सुबह मानसिक भागदौड़ ज्यादा रहेगी। इससे शरीर थका हुआ लग सकता है, चाहे काम बहुत भारी न भी हो। बाद में आराम की जरूरत साफ महसूस होगी। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी देर शांति आपके लिए जरूरी है। बहुत देर तक फोन या स्क्रीन पर रहने से बेचैनी बढ़ सकती है। अगर संभव हो तो शाम को घर में सुकून वाला समय जरूर निकालें।
आज की सलाह: जल्दी में फैसले न लें, घर और मन दोनों को थोड़ा आराम दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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