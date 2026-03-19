कर्क राशिफल 19 मार्च: कर्क राशि के लिए 19 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 19 मार्च: कर्क राशि के लिए 19 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 19 March 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 19 March 2026, कर्क राशिफल 19 मार्च: अपनी लव लाइफ से जुड़ी पिछली दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कदम उठाएं। आज के दिन चुनौतियों के बावजूद, आपको ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। पैसों का निवेश समझदारी से करें। सेहत के लिहाज से आप पूरी तरह ठीक हैं और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं परेशान कर सकेगी। अपनी लव लाइफ में सुखद पलों की तलाश करें। करियर में ऐसी चुनौतियों को प्राथमिकता दें, जिनसे आपके करियर में तरक्की हो सके। आज के दिन पैसों का लेन-देन समझदारी से करें। आपकी हेल्थ का मामला ठीक रहेगा।
कर्क राशि के लिए 19 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
कर्क राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपके रिलेशन में कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, जो ज्यादातर अहंकार की वजह से हो सकती हैं। आप आपस में खुलकर बातचीत करके इन दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ऐसी किसी भी बहस में न पड़ें, जिससे आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अपने दिल के दरवाजे खुले रखें और उम्मीद बनाए रखें। आज के दिन कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी लाइफ को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। आज आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं। आपको अपनी लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से भी सावधान रहना चाहिए।
कर्क राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में कुछ रिस्क उठाने से न डरें। आईटी, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रशासन, कानून, मीडिया और विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को अपनी काबिलियत साबित करने के कई मौके मिल सकते हैं। आप अपना बायोडाटा भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। आपकी लगन और मेहनत ही वह मुख्य गुण होगा, जो आपके प्रमोशन या वेतन-वृद्धि में अहम भूमिका निभाएगा। अपनी टीम के सदस्यों के बीच अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी तकरार से बचें। आज के दिन का दोपहर का टाइम क्लाइंट के साथ मीटिंग या बातचीत के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कर्क राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके पास धन का आगमन होगा। इससे आप अपने सभी बकाया बिल या कर्ज चुका सकते हैं। अपने भाई-बहनों के साथ पैसों या संपत्ति से जुड़े किसी भी विवाद को सॉल्व कर लें। आज के दिन दोपहर के टाइम में आप घर के लिए कुछ नए डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकते हैं। आज शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए दिन बहुत शुभ है लेकिन रिसर्च के साथ। कोई आर्थिक सलाहकार आपको पैसों से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद कर सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है। वे अपने पार्टनर और क्लाइंट्स के साथ पैसों से जुड़े सभी मामले सॉल्व कर पाएंगे।
कर्क राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या कसरत से करें। काम-काज की व्यस्तता के कारण कुछ लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शाम के समय टहलना या किसी पार्क में पेड़ के नीचे कुछ देर शांति से बैठना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। जिन लोगों को किडनी (गुर्दे) से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तले-भुने और चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ सकता है और मोटापा आ सकता है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
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