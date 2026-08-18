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कर्क राशिफल 19 अगस्त: कर्क राशि आज बहुत बड़ा रिस्क लेने के बजाय करें ये काम, पढ़ें Cancer Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today 19 August 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 19 August 2026 future predictions
आज का कर्क राशिफल

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 19 August 2026, कर्क राशिफल 19 अगस्त : शुरुआती समय घर, परिवार, आराम और मन की शांति से जुड़ी बातों को सामने ला सकता है। माता या परिवार के किसी बड़े सदस्य से सहारा, सलाह या भावनात्मक समर्थन मिलने की संभावना है। घर के लिए कोई जरूरी सामान, सुविधा की चीज या छोटे सुधार का विचार बन सकता है। कुछ लोग घर की सजावट, सफाई या व्यवस्था बदलने में रुचि लेंगे। दिन आगे बढ़ने पर मन हल्का होगा और रचनात्मकता, आनंद, मेलजोल और निजी खुशी का भाव बढ़ेगा। तब फिल्म, बाहर घूमने, छोटे आउटिंग या सामाजिक कार्यक्रम का प्लान बन सकता है। बुध और गुरु आपके व्यक्तित्व को नरम और प्रभावी बना रहे हैं, इसलिए लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। फिर भी मंगल खर्च और बेचैनी को भीतर से बढ़ा सकता है। इसलिए खुशी के लिए खर्च करें, पर बिना हिसाब नहीं। अगर संपत्ति, घर बदलने, किराया, मरम्मत या घरेलू व्यवस्था से जुड़ा कोई विचार चल रहा है, तो आज उपयोगी चर्चा हो सकती है। घर और निजी जीवन पर ध्यान देने से मन को स्थिरता मिलेगी, और यही स्थिरता बाकी फैसलों में भी काम आएगी।

कर्क राशिफल 19 अगस्त: कर्क राशि आज बहुत बड़ा रिस्क लेने के बजाय करें ये काम, पढ़ें Cancer Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। पहले हिस्से में घर-परिवार के साथ समय, जीवनसाथी का सहयोग और घरेलू फैसलों में तालमेल देखने को मिल सकता है। अगर कुछ दिनों से मन भारी था, तो साथी की एक सरल बात भी बहुत राहत दे सकती है। दिन के बाद वाले हिस्से में रोमांटिक मूड बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मुलाकात, हंसी-मजाक और साथ में अच्छा समय बिताने के योग बनते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए घर में माहौल बेहतर रखने का सही समय है। जो लोग किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने पर सोच रहे हैं, वे संकेतों को समझें, पर जल्दबाजी न करें। बच्चों से जुड़ी खुशी भी रिश्तों को मधुर बनाएगी।

करियर राशिफल

कामकाज में दिन भावनात्मक और रचनात्मक दोनों तरह से मददगार है। जिन लोगों का काम घर, संपत्ति, इंटीरियर, शिक्षा, काउंसलिंग, कंटेंट, डिजाइन या लोगों से जुड़ा है, उन्हें खास लाभ मिल सकता है। ऑफिस में आपसी व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि आपकी बात का असर आज ज्यादा रहेगा। छात्र शुरुआत में घर के माहौल में पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे। बाद में ध्यान, रुचि और याद रखने की क्षमता बढ़ सकती है। अगर कोई प्रस्तुति, प्रोजेक्ट या रचनात्मक असाइनमेंट है, तो उसका बेहतर मसौदा बन सकता है। बड़े फैसले लेते समय भावनाओं के साथ व्यावहारिक पक्ष भी देखें। आप अच्छा सोचेंगे, लेकिन खर्च और समय का हिसाब साथ रखें।

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धन राशिफल

घर, सुविधा, सजावट, उपकरण या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है। यह खर्च पूरी तरह बेकार नहीं होगा, लेकिन सीमा पार न करे, इसका ध्यान रखें। संपत्ति, किराया, मरम्मत या घरेलू सामान से जुड़े भुगतान सामने आ सकते हैं। अगर किसी खरीद का विचार है, तो तुलना करके निर्णय लेना ठीक रहेगा। नियमित आय की स्थिति संभली रह सकती है। बहुत बड़ा जोखिम लेने के बजाय जरूरत और उपयोगिता के आधार पर पैसा लगाना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ बैठकर बजट देखने से स्पष्टता आएगी।

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सेहत राशिफल

मन और शरीर का संबंध आज साफ दिखेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो ऊर्जा भी ठीक लगेगी। ज्यादा खर्च या देर रात बाहर रहने से थकान बढ़ सकती है। नींद पूरी लें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी खुली हवा जरूरी रहेगी। अगर कई दिनों से लगातार सोचते रहे हैं, तो आराम का समय बनाएं। मन को खुशी देने वाली छोटी गतिविधि भी काफी सुकून दे सकती है।

आज की सलाह: घर की शांति और खर्च का संतुलन बनाए रखें, यही पूरे दिन का सहारा बनेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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