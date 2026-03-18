कर्क राशिफल 18 मार्च: कर्क राशि के लिए 18 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 18 मार्च: कर्क राशि के लिए 18 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 18 March 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 18 March 2026, कर्क राशिफल 18 मार्च: आपके प्रेम जीवन में कुछ छोटी-मोटी उथल-पुथल हो सकती है, जिन्हें तुरंत सॉल्व करने की जरूरत है। काम पर सावधान रहें ताकि आप अपना बेस्ट प्रदर्शन दे सकें। जहां एक ओर आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। आज के दिन अपने रिश्ते में सकारात्मक रवैया बनाए रखें। ऑफिस में अहंकार को दूर रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। धन लाभ होगा। आज के दिन आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं।
कर्क राशि के लिए 18 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
कर्क राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपका पार्टनर आज के दिन बहुत संवेदनशील और देखभाल करने वाला बर्ताव करेगा। इससे पहले कि सिचूऐशन और अधिक मुश्किल हो, सभी समस्याओं को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। आज के दिन का सुबह का टाइम आपकी लव लाइफ के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका प्रेमी कुछ अप्रत्याशित ढंग से व्यवहार कर सकता है, जिससे कुछ हद तक अफरा-तफरी और अशांति का माहौल बन सकता है। आज जब आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हों, तो अपने पार्टनर का विश्वास बनाए रखें। कुछ मैरिड जातकों को अपने जीवनसाथी के परिवार वालों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें तुरंत सुलझाने की आवश्यकता है।
कर्क राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी लगन और कमिटमेंट के पॉजिटिव परिणाम सामने आ सकते हैं। कुछ पेशेवरों को अपनी टीम के भीतर अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टीम लीडर्स को अपने जूनियर्स पर नजर रखने की जरूरत है, ताकि टीम के सभी कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। आज कुछ महिला जातकों को प्रमोशन मिलने से बेहद खुशी होगी। आज के दिन का दोपहर टाइम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिहाज से काफी शुभ साबित हो सकता है। जो व्यवसायी कपड़ा, कंप्यूटर एक्सेसरीज, जूते-चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑटोमोबाइल के पुर्जों का व्यापार करते हैं, उन्हें आज अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
कर्क राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी आर्थिक स्थिति आज काफी अच्छी रहेगी, और आप अपने उन सपनों को पूरा करने पर खुलकर खर्च कर पाएंगे, जिन्हें आप लंबे समय से संजोए हुए थे। आप विलासिता की वस्तुओं पर भी खर्च करने का विचार कर सकते हैं। कुछ जातकों को विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए होटल और हवाई जहाज की टिकट बुक करने में बेहद खुशी महसूस होगी। आज आप किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री भी कर सकते हैं। संपत्ति या वाहन में निवेश करने के लिए भी आज का दिन काफी शुभ है। व्यवसायी अपने व्यापार का विस्तार नए क्षेत्रों में करने को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे।
कर्क राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। जिन लोगों को सेहत संबंधी बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें आज कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को आज दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए। कुछ पुरुषों को आज एंग्जायटी या डायबिटीज से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुज़ुर्गों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी सभी दवाइयां समय पर लें। खेलते-कूदते समय बच्चों को शरीर पर कुछ छोटे-मोटे कट या खरोंच लग सकती हैं, लेकिन ये चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं होंगी। आप शराब और तंबाकू, दोनों का ही सेवन छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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