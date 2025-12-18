Cancer, कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 18 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 18 December 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 18 December 2025, कर्क राशिफल 18 दिसंबर 2025: आज के दिन अपने पार्टनर पर प्यार बरसाएं। कर्क राशि वाले रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। प्रोफेशनल लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी। सेहत के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे। समृद्धि के बावजूद, आपको खर्च के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन प्यार के सबसे अच्छे पलों को कैद करें। ऑफिस में आपकी मेहनत से बेहतरीन नतीजे मिल सकते हैं। समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य का आनंद उठान न भूलें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसा रहेगा कर्क राशि का 18 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल कर्क लव लाइफ: आपको रिश्ते में ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आज के दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर की पर्सनल पसंद में दखल न दें। कुछ प्रेम संबंधों में अहंकार की वजह से छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। जिनका ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज के दिन कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन इसे रोमांटिक रिश्ते में बदलने में समय लग सकता है। आज के दिन महिलाएं वर्कप्लेस, क्लासरूम या किसी प्राइवेट पार्टी में प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। आप अपने पुराने पार्टनर से भी सुलह कर सकते हैं, जिससे जीवन में खुशियां वापस आएंगी।

करियर राशिफल: आज के दिन काम से जुड़ी हर डिटेल्स पर ध्यान दें। यह कुछ खास प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। आज सुबह के दौरान ऑफिस में प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ महिलाओं को सीनियर पदों पर प्रमोट किया जाएगा। आज के दिन टीम वर्क सफलता की कुंजी होगी, और आपकी राय और कॉन्सेप्ट बिना ज्यादा मेहनत के स्वीकार किए जाएंगे। मीटिंग्स में आपकी राय को सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन आप जॉब इंटरव्यू में शामिल होने पर भी विचार कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि, रोजमर्रा की जिंदगी ठीक रहेगी। कुछ कर्क राशि के पुरुष जातक, जो अपनी पत्नियों से तलाक लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें गुजारा भत्ता के तौर पर कुछ रकम देनी पड़ सकती है। आज के दिन आप सभी बकाया पेमेंट चुका सकते हैं, जबकि बिजनेसमैन को बैंक लोन मिल सकता है। व्यापारी अधिकारियों के साथ सभी मुद्दों को सुलझा सकते हैं। आज के दिन विदेशी क्लाइंट्स के साथ डील करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को एडवांस पेमेंट मिल सकता है, जिससे बिजनेस के विस्तार में फायदा होगा।

सेहत राशिफल: कर्क राशि आज के दिन जंक फूड्स और सोडा ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखना अच्छा है। शराब और तंबाकू दोनों से भी बचें। आज के दिन हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें भी कुछ लोगों को हो सकती हैं। जिन महिलाओं को वायरल बुखार या गले में खराश है, वे आज क्लास या ऑफिस मिस कर सकती हैं। आज के दिन आप सुबह या शाम को पार्क में टहलने भी जा सकते हैं, या तनाव कम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर समय बिता सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ