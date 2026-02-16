Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 17 फरवरी: कर्क राशि के लिए 17 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Feb 16, 2026 11:22 pm ISTडॉ जे एन पांडे लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today 17 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क राशिफल 17 फरवरी: कर्क राशि के लिए 17 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 17 February 2026, कर्क राशिफल 17 फरवरी 2026: आज के दिन अपने क्रश को प्रपोज करें और पॉजिटिव फीडबैक पाएं। जॉब में आगे बढ़ने के लिए वर्कप्लेस पर मौकों का इस्तेमाल करें। आज के दिन बड़े वेल्थ इन्वेस्टमेंट करें लेकिन रिस्क न लें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोफेशनल तौर पर आज आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके रिलेशन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। जबकि खुशहाली स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की इजाजत दे सकती है। आज हेल्थ से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

कर्क राशि के लिए 17 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

अपने लवर के साथ बहस करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपको गलत समझा जा सकता है। फैसले लेते समय लवर को कॉन्फिडेंस में लेना अच्छा है। अपने लवर की प्राइवेसी का सम्मान करें और बहस से दूर रहें। परेशानियों को हावी न होने दें। सिंगल महिला जातकों को आज किसी के जीवन में आने की उम्मीद हो सकती है, खासकर आज के दिन के दोपहर के टाइम में। आप किसी पुराने रिश्ते में भी वापस आ सकते हैं क्योंकि आपका एक्स, लव लाइफ में वापस आ सकता है।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

ऑफिस में आपके महत्व को महत्व दिया जाएगा। आज के दिन आप जल्द ही प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग सीनियर पोजीशन पर हैं, उन्हें पूरी टीम को साथ लेकर चलने में सक्षम होना चाहिए। आपको टीम मीटिंग में इनोवेटिव होना चाहिए। आज के दिन मैनेजमेंट आपके कॉन्सेप्ट को स्वीकार करेगा। हेल्थकेयर, आईटी, एकेडमिक, लीगल, मीडिया, एडवरटाइजिंग, एसईओ, आर्किटेक्चर और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स को नए मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में नई पार्टनरशिप होंगी, लेकिन पैसे के मामले में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन पैसे की कमी नहीं रहेगी। नए शेयर खरीदना अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी पेंडिंग अमाउन्ट चुका सकें, जबकि महिलाओं को फैमिली प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा विरासत में मिल सकता है। आपको बैंक लोन भी मिल सकता है, और ट्रेडर्स के लिए प्रमोटर्स से फंड मिलना लकी रहेगा। कुछ पुरुष जातकों को फ्रीलांसिंग जॉब से अच्छी इंकम होगी। कुछ कर्क राशि की महिला जातक आज के दिन ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ट्रेडर्स को टैक्स से जुड़ी दिक्कतों से भी राहत मिल सकती है।

कर्क राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन कुछ जातकों को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। महिलाओं को आज भारी सामान उठाते समय सावधान रहना चाहिए। शुगर और हाइपरटेंशन के मरीजों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। खूब पानी का सेवन करें और यह भी कंफर्म करें कि आप ज्यादा फल और सब्जियां खाएं। आज उम्रदराज जातकों को चलते समय खास ध्यान रखना चाहिए। इसका सीरियस असर हो सकता है। आपको वेकेशन पर एडवेंचर एक्टिविटीज से भी बचना चाहिए, जिसमें अंडरवाटर स्पोर्ट्स भी शामिल हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ जे एन पांडे

लेखक के बारे में

डॉ जे एन पांडे
