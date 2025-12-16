Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 17 December 2025 future predictions
Cancer, कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 17 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

Cancer, कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 17 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 17 December 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Dec 16, 2025 10:57 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 17 December 2025, कर्क राशिफल 17 दिसंबर 2025: लव लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। आज रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश करना एक अच्छा विचार है। आज आपका प्रोफेशनल जीवन प्रोडक्टिव रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: बिना किसी झिझक के प्यार का इजहार करें। आपका पार्टनर लव लाइफ में ज्यादा समय और स्पेस चाहता है, और उनकी मांगों के प्रति सेंसीटिव रहें। आपके पार्टनर के साथ कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन बहस में न पड़ें। इसके बजाय, मुद्दों को समझदारी से संभालें। अपने पार्टनर को रोमांटिक डिनर पर ले जाने या सरप्राइज गिफ्ट देने में कुछ भी गलत नहीं है। सिंगल लोगों को कोई नया व्यक्ति मिल सकता है।

करियर राशिफल: काम पर डेडलाइन के बारे में सावधान रहें। कुछ कामों की डेडलाइन बहुत कम होगी, और आपको उन्हें पूरा करना मुश्किल भी लग सकता है। इससे ऑफिस में तनाव भी हो सकता है। कुछ सरकारी अधिकारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है, जबकि वकील और बैंकर का शेड्यूल बिजी रहेगा। आपको अपने टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स से क्लाइंट्स को प्रभावित करने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे आज के दिन को चुन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स बिना ज्यादा कठिनाई के पेपर पास कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:सूर्य,शुक्र,बुध,चंद्र गोचर मचाएगा धमाल, जनवरी से इन राशियों का राजा जैसा जीवन
ये भी पढ़ें:सिंह राशि में केतु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

फाइनेंशियल राशिफल: धन की प्राप्ति होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में भी मदद करेगा। सुबह के दौरान अलग-अलग स्रोतों से धन की वर्षा होगी। आप रियल एस्टेट में निवेश करने में अच्छे रहेंगे। कुछ महिलाएं दोपहर के दौरान सोना भी खरीद सकती हैं। आपको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है या पिछले निवेश से रिटर्न मिल सकता है। बिजनेसमैन भी सभी बकाया राशि को चुकाने में सफल होंगे, जबकि कुछ जातकों का बैंक लोन भी अप्रूव हो जाएगा।

सेहत राशिफल: आपके स्वास्थ्य में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। सावधानी बरतना अच्छा है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन्हें बाहर निकलते समय सावधान रहना चाहिए। कुछ उम्रदराज जातकों को पैरों में दर्द हो सकता है। हल्का बुखार या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मुश्किल सिचूऐशन एक-दो दिन में बीत जाएगी। आपको आज जंक फूड्स के सेवन से बचना चाहिए और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:20-28 दिसंबर तक इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी, बुध की चाल खूब देगी लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल: 17 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Cancer Cancer Horoscope kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने