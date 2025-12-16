Cancer, कर्क राशिफल: कैसा रहेगा कर्क राशि का 17 दिसंबर का दिन, पढ़ें राशिफल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 17 December 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 17 December 2025, कर्क राशिफल 17 दिसंबर 2025: लव लाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। आज रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश करना एक अच्छा विचार है। आज आपका प्रोफेशनल जीवन प्रोडक्टिव रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान करेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: बिना किसी झिझक के प्यार का इजहार करें। आपका पार्टनर लव लाइफ में ज्यादा समय और स्पेस चाहता है, और उनकी मांगों के प्रति सेंसीटिव रहें। आपके पार्टनर के साथ कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन बहस में न पड़ें। इसके बजाय, मुद्दों को समझदारी से संभालें। अपने पार्टनर को रोमांटिक डिनर पर ले जाने या सरप्राइज गिफ्ट देने में कुछ भी गलत नहीं है। सिंगल लोगों को कोई नया व्यक्ति मिल सकता है।

करियर राशिफल: काम पर डेडलाइन के बारे में सावधान रहें। कुछ कामों की डेडलाइन बहुत कम होगी, और आपको उन्हें पूरा करना मुश्किल भी लग सकता है। इससे ऑफिस में तनाव भी हो सकता है। कुछ सरकारी अधिकारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है, जबकि वकील और बैंकर का शेड्यूल बिजी रहेगा। आपको अपने टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स से क्लाइंट्स को प्रभावित करने की जरूरत पड़ सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, वे आज के दिन को चुन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स बिना ज्यादा कठिनाई के पेपर पास कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: धन की प्राप्ति होगी। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में भी मदद करेगा। सुबह के दौरान अलग-अलग स्रोतों से धन की वर्षा होगी। आप रियल एस्टेट में निवेश करने में अच्छे रहेंगे। कुछ महिलाएं दोपहर के दौरान सोना भी खरीद सकती हैं। आपको पैतृक संपत्ति विरासत में मिल सकती है या पिछले निवेश से रिटर्न मिल सकता है। बिजनेसमैन भी सभी बकाया राशि को चुकाने में सफल होंगे, जबकि कुछ जातकों का बैंक लोन भी अप्रूव हो जाएगा।

सेहत राशिफल: आपके स्वास्थ्य में छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। सावधानी बरतना अच्छा है। जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन्हें बाहर निकलते समय सावधान रहना चाहिए। कुछ उम्रदराज जातकों को पैरों में दर्द हो सकता है। हल्का बुखार या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मुश्किल सिचूऐशन एक-दो दिन में बीत जाएगी। आपको आज जंक फूड्स के सेवन से बचना चाहिए और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ