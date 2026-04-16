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कर्क राशिफल 17 अप्रैल 2026: घर और जिम्मेदारियों से बढ़ सकता है तनाव, खुद का ध्यान रखना जरूरी, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 16, 2026 07:25 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Cancer Horoscope Today 17 April 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि आज यानी 17 अप्रैल का दिन इन जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

कर्क राशिफल 17 अप्रैल 2026: घर और जिम्मेदारियों से बढ़ सकता है तनाव, खुद का ध्यान रखना जरूरी, पढ़ें पूरा राशिफल

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 17 April 2026, कर्क राशिफल 17 अप्रैल 2026: आज कर्क राशि वालों को घर और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। परिवार से जुड़ा कोई काम या निजी बात आपका ध्यान बार-बार भटका सकती है, जबकि दूसरे लोग आपसे स्थिर और जिम्मेदार रहने की उम्मीद करेंगे। न्यू मून के असर के कारण घर और काम के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हालात तब बेहतर होंगे जब आप यह मान लेंगे कि दोनों चीजें एक-दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। कोई छोटा बदलाव, साफ जवाब या एक जिम्मेदारी पूरी करना आपको काफी राहत दे सकता है। आज आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस एक चीज पर ध्यान देना है जो आपके मूड को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है।

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कर्क राशि लव राशिफल

अगर प्यार में एक-दूसरे की परवाह को बिना बोले ही मान लिया जाए, यानी यह समझ लिया जाए कि सामने वाला खुद समझ जाएगा, तो रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो दिन थोड़ा व्यावहारिक रहेगा, इसलिए प्यार और अपनापन दिखाने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। आज रिश्ते में महज हालचाल पूछना, नरम लहजे या फिर सीधी बात करना, चुप रहने से ज्यादा मदद करेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आकर्षण से ज्यादा सुकून और भरोसा मायने रखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको पसंद आ सकता है जो शांत, ईमानदार और भरोसेमंद लगे, न कि सिर्फ रोमांचक। आज ऐसा रिश्ता ज्यादा अच्छा रहेगा जो धीरे-धीरे मजबूत हो सके, बजाय उस रिश्ते के जो जल्दी आकर्षित करके खत्म हो जाए।

कर्क राशि करियर राशिफल

आज कोई एक काम या जिम्मेदारी बाकी कामों से ज्यादा महत्वपूर्ण लग सकती है। यह कोई समय से जुड़ा काम, जिम्मेदारी या किसी की उम्मीद हो सकती है, जो बार-बार ध्यान मांग सकती है जब तक इसे ठीक से पूरा न किया जाए। इससे काम ज्यादा लग सकता है, लेकिन असली समस्या काम की मात्रा नहीं है, बल्कि एक जरूरी काम का अधूरा रह जाना है। जब आप उस काम को ठीक से पूरा कर लेंगे, तो कामकाज बेहतर हो जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए एक काम पूरा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा बजाय हर तरफ व्यस्त रहने के। अगर आप बिजनेस में हैं, तो व्यवस्था और सही तरीके से काम पूरा करना ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर रहेगा कि पहले एक विषय या काम पूरा करें, फिर नया शुरू करें।

कर्क राशि आर्थिक राशिफल

आज घर के खर्च या किसी साझा खर्च को साफ तरीके से संभालना जरूरी होगा। कोई बिल, मरम्मत, परिवार से जुड़ा खर्च या नियमित भुगतान आज ज्यादा जरूरी लग सकता है। यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस पैसों को लेकर ईमानदारी और साफ सोच की जरूरत है। जितनी जल्दी आप हिसाब साफ देखेंगे, उतनी आसानी से मामला सुलझ जाएगा। पैसे से जुड़े फैसलों में सिर्फ भरोसे या भावना के आधार पर निर्णय न लें। खासकर बचत, निवेश या शेयर बाजार से जुड़े मामलों में जल्दी हां कहने के बजाय सोच-समझकर फैसला करें। आज सबसे बेहतर तरीका है कि आप भावनाओं से नहीं, बल्कि सच्चाई और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें।

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कर्क राशि हेल्थ राशिफल

अगर आप अपनी परेशानियों को अंदर ही अंदर दबाकर रखते हैं, तो उसका असर शरीर पर दिख सकता है। यह भारीपन, चिड़चिड़ापन, पाचन की समस्या, नींद में दिक्कत या जल्दी थकान के रूप में सामने आ सकता है। इसके लिए कोई बड़ी वजह जरूरी नहीं है, बस लंबे समय तक तनाव को अंदर रखना ही काफी है। आज खुद का थोड़ा ध्यान रखें। समय पर खाना खाएं, एक मानसिक तनाव का कारण कम करें और शाम को दिन को थोड़ा हल्का रखें। जब आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, तो शरीर खुद को धीरे-धीरे ठीक महसूस करने लगेगा।

आज की सलाह

जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, पहले उसे ठीक करें। इसके बाद बाकी दिन अपने आप आसान लगेगा।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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