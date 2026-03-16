कर्क राशिफल 16 मार्च: कर्क राशि के लिए 16 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 16 मार्च: कर्क राशि के लिए 16 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 16 March 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 16 March 2026, कर्क राशिफल 16 मार्च: आज के दिन आपको प्रेम संबंधों में चल रही समस्याओं को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक रवैया अपनाना होगा। काम पर अपने लक्ष्यों को पूरा करें। आर्थिक मामलों पर भी ध्यान दें। आज आपकी सेहत भी नॉर्मल रहेगी। लव लाइफ में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए बातचीत का सहारा लें। आपको अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी फाइनेंशियल सिचूऐशन और सेहत, दोनों का ही ज्यादा सावधानी से ध्यान रखें।
कर्क राशि के लिए 16 मार्च का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
कर्क राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने रिलेशन में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें और इस बात पर फोकस करें कि आप अपने साथी के पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों ही तरह के प्रयासों में उसका पूरा साथ दें। अपने पार्टनर का मूड अच्छा बनाए रखें और आज उनके साथ रोमांटिक डिनर पर जाने की योजना बनाएं। आप के दिन अपने प्रेमी/प्रेमिका को कोई गिफ्ट देकर सरप्राइज भी दे सकते हैं। जो लोग अभी-अभी किसी प्रेम संबंध में आए हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने साथी को लेकर ज्यादा अधिकार-जताने वाले न बनें, क्योंकि ऐसा करने से आज उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में बात करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।
कर्क राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी भावनाओं को अपने प्रोफेशनल डिसीजन पर हावी न होने दें। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को संभालते समय आपको कुछ छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग आईटी और बैंकिंग क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, उन्हें आज नॉर्मल से ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। जो महिलाएं अभी-अभी किसी नई नौकरी में नई हैं, उन्हें अपने किसी सीनियर के साथ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। काम के सिलसिले में आज कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। कारोबारियों को नए क्षेत्रों में अपना बिजनेस फैलाने के नए मौके मिल सकते हैं, जिनमें विदेशों में व्यापार करने के अवसर भी शामिल हो सकते हैं।
कर्क राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ उथल-पुथल मच सकती है। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों का लेन-देन करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपको शेयर मार्केट से मिलने वाले प्रॉफिट को लेकर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को भी अपने मुनाफे को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं, कारोबारियों को आज किसी नई पार्ट्नर्शिप की शुरुआत करने से बचना चाहिए। परिवार में किसी उत्सव या इवेंट के आयोजन पर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।
कर्क राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जिन लोगों को सीने से जुड़े किसी तरह के संक्रमण की समस्या है, उन्हें दोपहर के टाइम में थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रैवल करते समय, यह क्लियर करें कि आपके बैग में एक मेडिकल किट (दवाओं का डिब्बा) हमेशा मौजूद रहे। आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन होना चाहिए। महिलाओं को माइग्रेन (सिरदर्द) की शिकायत हो सकती है, वहीं बुज़ुर्गों को नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय या दोपहिया वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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