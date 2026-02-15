Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

कर्क राशिफल 16 फरवरी: कर्क राशि के लिए 16 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Feb 15, 2026 11:07 pm ISTडॉ जे एन पांडे लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Cancer Horoscope Today 16 February 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क राशिफल 16 फरवरी: कर्क राशि के लिए 16 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 16 February 2026, कर्क राशिफल 16 फरवरी 2026: आज के दिन नए प्रोफेशनल डिसीजन लें सकते हैं। अपने पार्टनर पर प्यार लुटाते रहें और पैसे से जुड़े स्मार्ट डिसीजन लें। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज के दिन आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पुराने सभी मसले सुलझ सकते हैं। प्रोफेशनल चुनौतियों को सॉल्व करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप आज फाइनेंशियल रूप से भी प्रोडक्टिव रहें।

कर्क राशि के लिए 16 फरवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

पार्टनर की पसंद का आज के दिन ध्यान रखें। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज दें। लव अफेयर में किसी तीसरे इंसान का दखल भी देखने को मिल सकता है। आप अपने माता-पिता को भी रिश्ते में शामिल कर सकते हैं। इससे बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। कुछ महिलाओं की सगाई हो सकती है। जबकि शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, जिससे आज उनकी शादीशुदा लाइफ में परेशानी हो सकती है।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन वर्कप्लेस पर आप पर दबाव रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। कुछ प्रोफेशनल्स को खास प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। जो लोग जरूरी पोस्ट पर हैं, उन्हें डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन टाइट डेडलाइन के बावजूद क्वालिटी से समझौता न करें। वर्कप्लेस पर कोई दोस्त आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। इससे गुडविल पर बुरा असर पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को लोकल अधिकारियों के साथ आज के दिन छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, जिससे लोकल ट्रेडिंग पर असर पड़ सकता है। इस मसले को सुलझा लें।

कर्क राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन खुशहाली रहेगी। आप अपनी लंबे समय से रुकी हुई ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। आज के दिन आप लग्जरी सामान खरीद सकते हैं। घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम चैरिटी में पैसे दान करने के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे भी मौके आ सकते हैं, जब प्रॉपर्टी को लेकर आपका रिश्तेदारों से झगड़ा हो सकता है। आज के दिन व्यापारी टैक्स से जुड़े सभी मसलों को सुलझाने में सफल होंगे।

कर्क राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

पक्का करें कि आपकी डाइट आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाए। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का सावन करें और अच्छी नींद लें। आज के दिन का दोपहर का टाइम जिम जॉइन करने के लिए अच्छा है, जबकि महिलाओं को पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, और इसके लिए भी मेडिकल मदद की जरूरत होगी। कुछ बुज़ुर्ग नजर से जुड़ी दिक्कतों के लिए आज के दिन डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज लोगों में वायरल फीवर, मुंह की सेहत से जुड़ी दिक्कतें और जोड़ों में दर्द भी आम रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:16 से 22 फरवरी तक कुंभ राशि समेत 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, सूर्य, बुध, शुक्र मिलकर देंगे लाभ
डॉ जे एन पांडे

लेखक के बारे में

डॉ जे एन पांडे
Cancer Horoscope Cancer kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Aaj ka Rashifal,Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने
;;;