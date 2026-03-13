कर्क राशिफल 14 मार्च: आज फालतू के खर्चे से बचें, ऑफिस में टीमवर्क से मिलेगा फायदा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today 14 march 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज यानी 14 मार्च के दिन कर्क राशि वालों का दिन कैसा होगा?
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 14 March 2026: आज आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करेंगे। आपके विचार क्लियर रहेंगे और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे और आप खुश भी रहेंगे। छोटी-छोटी सफलता से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। आज आपको अंदर से सुकून महसूस होगा और कुछ लोग आपके फैसलों में मदद कर सकते हैं। एक-एक कदम आज आप सोच समझकर ही आगे बढ़ाएं। लोगों से प्यार और शांति से बात करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ आज बैलेंस्ड रहेगी।
कर्क लव राशिफल
आज आपको अपनापन महसूस होगा। छोटी-छोटी बातों की परवाह और सच्ची बातें आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगी। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से मुस्कुराकर बात करें। ऐसे में कोई अच्छा इंसान आपकी और आकर्षित हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग आज घर पर ही पार्टनर के साथ थोड़ा शांत समय साथ बिताएं। अपने सपनों को शेयर करें और उनकी भी सुनें। अगर किसी पुरानी बात पर डिस्कस करें तो गुस्सा करने की बजाय धैर्य से चीजों को सुलझाएं। समझदारी से फैसला लेंगे तो आपके बीच चीजें सही रहेंगी।
कर्क करियर राशिफल
आज आपका काम धीरे-धीरे होगा लेकिन सब कुछ सही तरीके से होगा। बस आप एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें। आज आपको कोई सजेशन सीनियर्स को काफी पसंद आएगा। मीटिंग हो तो आप अपनी बात को साफ तरीके से सामने रखें। अगर काम का प्रेशर लगे तो बीच में थोड़ी देर का ब्रेक जरूर ले लें। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो टीमवर्क करें। अच्छी प्लानिंग के साथ आप चीजों को सही से कर पाएंगे। प्रियॉरिटी वाले काम को सबसे पहले करेंगे तो आगे के लिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा।
कर्क मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति आपके लिए ठीक रह सकती हैं। आपको सोच-समझकर ही खर्ता करना है। अचानक से फालतू चीजों पर पैसा ना खर्च करें। अपने जरूरी खर्चे पर थोड़ा ध्यान दें। जहां हो सके वहां पर बचत जरूर करें। थोड़ा-थोड़ा बचत करके चलेंगे तो आपके लिए सही होगा। इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर कोई नया ऑफर मिले तो पहले इसकी पूरी जानकारी ले लें। इन्वेस्टमेंट भी सोच-समझकर ही करें। अगर पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह जरूर ले लें।
कर्क हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी सामान्य ही रहेगी। आज काम के बीच में रेस्ट भी करें। छोटे-छोटे ब्रेक ले सकते हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। रूटीन को सिंपल ही रखिए। सुबह की शुरुआत हल्की वॉक से करें। स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इससे शरीर की जकड़न और थकान कम होगी। साथ ही आपका मन भी शांत रहेगा। अगर तनाव महसूस हो तो आप गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। ज्यादा स्थिति खराब लगे तो किसी भरोसेमंद दोस्त से जरूर बात करें। आज के दिन बहुत ज्यादा भारी या फिर मसालेदार खाना ना खाएं। लाइट और सिंपल खाना खाना ही आपके लिए बेहतर होगा। समय पर सोने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइमिंग को कम करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट