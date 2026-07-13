कर्क राशिफल 14 जुलाई: कर्क राशि आज खर्च पर रखें कंट्रोल, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 14 जुलाई: कर्क राशि आज खर्च पर रखें कंट्रोल, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 14 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 14 July 2026, कर्क राशिफल 14 जुलाई: सुबह से मन कुछ भीतर भीतर चलता हुआ महसूस हो सकता है। काम होते हुए भी ऊर्जा पूरी तरह खुलकर नहीं आएगी, इसलिए खुद पर बेवजह दबाव न डालें। पहले हिस्से में खर्च, अकेलेपन की जरूरत, अधूरे काम, यात्रा की तैयारी या मन के बोझ जैसी बातें प्रमुख रह सकती हैं। अगर किसी मोर्चे पर उम्मीद से कम परिणाम मिले तो निराश होने के बजाय उसे अस्थायी स्थिति मानें। सूर्य और बुध के कारण पर्दे के पीछे बहुत सोच चल रही है, इसलिए बाहर से शांत और भीतर से व्यस्त रहना स्वाभाविक है। रास्ते, यात्रा, दस्तावेज या समय को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी। दिन बढ़ने पर स्थिति बदलती हुई महसूस होगी। शाम के बाद चंद्रमा आपके पक्ष में आता है और मन धीरे धीरे संभलने लगता है। गुरु आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास लौटाने में मदद करेगा। चेहरे पर चमक, बातों में नरमी और निर्णयों में स्पष्टता बढ़ सकती है। इसलिए दिन के पहले हिस्से की थकान को पूरे दिन का सच न मानें। बाद वाला हिस्सा आपको फिर से अपनी जगह देता दिखेगा।
कर्क राशि आज खर्च पर रखें कंट्रोल, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
दिल के मामलों में भावनाएं गहरी रहेंगी। पहले हिस्से में आप ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं और छोटी बात भी भीतर लग सकती है। ऐसे में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर साथी व्यस्त हो तो इसे दूरी न मानें। दिन के बाद वाले हिस्से में आपकी गर्मजोशी लौटेगी और रिश्ता फिर सहज लगेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण और अपनापन दोनों रहेंगे। साथ समय बिताने, लंबी बात करने या एक दूसरे की बात सुनने से अच्छा असर पड़ेगा। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हैं, वे शाम के बाद अपने मन की बात ज्यादा साफ समझ पाएंगे। परिवार के बीच रहकर भी भावनात्मक सहारा मिल सकता है।
करियर राशिफल
कामकाज में पहले हिस्से में बैकग्राउंड का काम ज्यादा रहेगा। हो सकता है किसी फाइल, भुगतान, योजना, यात्रा, रिपोर्ट या पुराने लंबित विषय पर समय देना पड़े। यह प्रगति धीमी लग सकती है, पर जरूरी है। अगर किसी अधिकारी या टीम से अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिले तो धैर्य रखें। दिन बढ़ने पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप खुद पहल करने की स्थिति में आएंगे। छात्रों के लिए सुबह का समय रिवीजन, नोट्स समेटने और शांत अध्ययन के लिए अच्छा है। शाम के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी, प्रस्तुति अभ्यास या चर्चा का काम किया जा सकता है। बड़े नतीजे की चिंता छोड़कर आज केवल अगला सही कदम लें।
धन राशिफल
खर्च का दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत से ही बजट पर नजर रखें। ऑनलाइन खरीद, यात्रा, सुविधा या घर के काम से जुड़े छोटे खर्च जुड़ते जाएंगे। किसी साझा भुगतान या परिवार से जुड़े कागजी मसले में जल्दबाजी न करें। शाम के बाद स्थिति थोड़ी संतुलित लगेगी और आप समझ पाएंगे कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा टल सकता है। बचत की छोटी कोशिश भी आज उपयोगी रहेगी।
सेहत राशिफल
नींद, मानसिक थकान और ऊर्जा का उतार चढ़ाव आज मुख्य विषय रह सकता है। सुबह शरीर भारी लगे तो खुद को दोष न दें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी देर शांत बैठना मदद करेगा। यात्रा में सावधानी रखें और जल्दी में निकलने से बचें। शाम के बाद मनोबल बेहतर होगा। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस और स्क्रीन से थोड़ी दूरी फायदेमंद रहेगी।
आज की सलाह: सुबह खुद पर नरमी रखें, शाम तक चीजें साफ होंगी और मन भी संभल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र